Какой забор выбрать

Забор ограничивают территорию частного участка земли и от его оформления во многом зависит внешний и внутренний дизайн.

Первое, с чем нужно определиться, это какую функциональную роль он будет нести. Если в его задачах ограничение допуска третьих лиц извне, то нужно обратить внимание на высоту и сложность преодоления. Если владельцы земли хотят только отгородиться от нежелательных взглядов, то подойдёт сплошной забор. В некоторых случаях есть ограничения к материалу изготовления. Например, это касается детских учреждений. Обносить сплошным забором школы и детские садики нельзя, для них используются сетчатый материал, через который хорошо видно, что происходит на территории. Широкий выбор забора предложен на сайте zvs63.ru .

Под каждый вид забора в обязательном порядке устанавливается ленточный или свайный фундамент. Самые простые, но достаточно эффектным будет забор из профлиста. До этого возводится конструкция из профильной трубы, на которую при помощи саморезов прикрепляются листы. В стандартном оцинкованном непокрашенном варианте такой забор выглядит блекло и обычно применяется для строительных ограждений. А вот если взять лист цветного оформления и дополнить его очень эффектными столбами из кирпича, то такой забор будет смотреться роскошно.

Ещё один интересный материал для ограничения территории частного дома — это дерево. Для его монтажа скапливаются круглые металлические трубы, к которым крепятся два продольных деревянных бруса. На них набираются идеально выровненные и уже покрашенные доски, расстояние между которыми может как отсутствовать вообще, так и составлять несколько сантиметров.

Интересно смотрится забор из поликарбоната. Хрупкие листы крепятся к уже имеющейся металлической конструкции в виде труб и продольных элементов. Очень интересным современным гением стал забор пергон-рабион. Он представляет собой короб из плотной оцинкованной сетки, заполненный строительным материалом. Мелкая галька, стекло и даже крупные булыжники смотрятся очень эффектно и скрывают происходящее на территории.

Кульминацией каждого забора являются ворота, и от того, насколько они будут сочетаться с дизайном и станут функциональными, зависит удобство проживающих или работающих на территории. Их выгодно заказывать в той же фирме, которая занимается установкой ограждений. При поиске, какой забор установить, стоит учесть и этот фактор.