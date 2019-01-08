ООО Пластик: инновационные подходы в технологиях

Длительное время ученые создавали синтетический материал, который может быть использован в различных отраслях промышленности. К нему выдвигался ряд высоких требований. Начиная от устойчивости к перепаду температур и воздействиям агрессивной внешней среды, заканчивая возможностью предавать его различный цвет. В результате открытием стали полимеры, которые мы сегодня видим повседневной жизни практически везде.

Преимуществами этого соединения являются высокие технологические свойства. Компания ООО Пластик в Санкт-Петербурге — это современное предприятие, которое занимается выпуском изделий из полимеров. Новое оборудование из Германии позволяет предложить потребителям широкий спектр продукции. Важно, что при этом не приходится переплачивать за дорогие товары из Европы или приобретать некачественные китайские продукты.

На сегодня из листового полимера компания выпускает полиэтилен, полипропилен, полистирол и изделия из этих составляющих. На производстве установленной линии для изготовления локеров, автомобильных ковриков, порогов и накладок, крыльев. Для дизайнеров и владельцев садовых участков выпускается бордюрная лента для ограждения клумб. Для промышленности изготавливаются вентиляционные шахты. Явным преимуществом этого продукта является незначительный вес. Что позволяет легко транспортировать и монтировать эти товары. Идеально гладкий полиэтилен низкого давления не позволяет пылевым и грязевым частицам оседать на стене шахты, поэтому обслуживание требуется значительно реже, чем при использовании изделий из металла.

Пластик — это недорогой материал, и многие потребители уже не задумывался над тем, куда деваются тонны бутылок из-под минеральной воды, напитков и кефира, отправляя это всё в мусоропровод. Разумный подход к переработке пластика позволяет сохранить нашу планету чище. Поэтому на предприятии создана линия работы с пластиковыми бытовыми отходами и разработаны технологии переработки. Они помогают получить новые виды продукцией и при этом сохранить нашу экологию.