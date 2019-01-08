жк днепропетровская 37 квартиры 4.4

09 Январь, 2019


Актуальное
Главная
Новости компаний

Как организовать комфортный микроклимат на производстве

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Комфортный микроклимат в производственном помещении позволяет значительно улучшить продуктивность труда и здоровья сотрудников. Многие предприятия уже пришли к правильному выводу, что на этом не нужно экономить. Однако, по мнению специалистов компании «Климат СПб» и переплачивать за комфортное кондиционирование, подогрев и увлажнения воздуха не стоит.

Некоторые фирмы считают, что можно обойтись собственными усилиями в планировании охлаждения и обогрева помещения и устанавливают, например, сплит-систему, подходящую под размеры рабочие комнаты. В некоторых случаях это даёт свой положительный эффект, но в ряде ситуации кондиционер оказывается не совсем функциональным. Он или подобран неправильно, или установленный там. В результате части работников в помещении холодно, а вторая часть мучается от жары.

На сайте компании spbklimat.ru представлены интересные разработки, которые помогут по-новому взглянуть на вопросы организации комфортного микроклимата. Специалисты фирмы утверждают, что вникать самостоятельно в тонкости различия моделей и производителей оборудования для кондиционирования, увлажнения и обогрева помещения не стоит. Достаточно вызвать мастера, тем более, что это бесплатно. Он проанализирует имеющиеся условия и составит техническое задание, согласно которому будет подобрано подходящее оборудование.

С одной стороны, это идеально решит проблему поддержания необходимых параметров температуры и влажности в каждой конкретной ситуации, а с другой — позволит фирме-заказчику не переплачивать.

Для этого в «Климат СПб» есть различное оборудование, позволяющая установку как в небольших офисах, так и на производствах. Специалисты фирмы помогут выбрать из 8 видов различных систем то, что будет оптимально подходить заказчику.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X