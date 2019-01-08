Как организовать комфортный микроклимат на производстве

Комфортный микроклимат в производственном помещении позволяет значительно улучшить продуктивность труда и здоровья сотрудников. Многие предприятия уже пришли к правильному выводу, что на этом не нужно экономить. Однако, по мнению специалистов компании «Климат СПб» и переплачивать за комфортное кондиционирование, подогрев и увлажнения воздуха не стоит.

Некоторые фирмы считают, что можно обойтись собственными усилиями в планировании охлаждения и обогрева помещения и устанавливают, например, сплит-систему, подходящую под размеры рабочие комнаты. В некоторых случаях это даёт свой положительный эффект, но в ряде ситуации кондиционер оказывается не совсем функциональным. Он или подобран неправильно, или установленный там. В результате части работников в помещении холодно, а вторая часть мучается от жары.

На сайте компании spbklimat.ru представлены интересные разработки, которые помогут по-новому взглянуть на вопросы организации комфортного микроклимата. Специалисты фирмы утверждают, что вникать самостоятельно в тонкости различия моделей и производителей оборудования для кондиционирования, увлажнения и обогрева помещения не стоит. Достаточно вызвать мастера, тем более, что это бесплатно. Он проанализирует имеющиеся условия и составит техническое задание, согласно которому будет подобрано подходящее оборудование.

С одной стороны, это идеально решит проблему поддержания необходимых параметров температуры и влажности в каждой конкретной ситуации, а с другой — позволит фирме-заказчику не переплачивать.

Для этого в «Климат СПб» есть различное оборудование, позволяющая установку как в небольших офисах, так и на производствах. Специалисты фирмы помогут выбрать из 8 видов различных систем то, что будет оптимально подходить заказчику.