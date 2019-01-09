Балкон и лоджия станут многофункциональными, если их правильно оформить. Стоит заметить, что правилами перепланировки жилых помещений в России запрещено объединение их с комнатой, но кроме этого есть ряд разрешённых работ, по результатам которых человек сможет использовать дополнительное пространство эффективное выгодно.

Первое, о чём нужно подумать, это о функциональности. Если балкон или лоджия используются только летом, то вполне достаточно установить легкие алюминиевые недорогие металлопластиковые окна и оформить нижнюю половину при помощи отделочных материалов. Вкладываться в утеплитель или ставить дорогие трехкамерные конструкции нет смысла. В зимнее время перепад температур с улицей будет составлять от 5 до 10 градусов, что никак не придаст комфорта этому помещению и не даст возможности сохранять там предметы, боящиеся холода.

При подборе отделочных материалов стоит отдать предпочтение тем, которые не боятся холода, не впитывают влажность и простые в уходе. Наполни подойдёт плитка. Нередко для оформления стен используется прочный декоративный сайдинг, который можно подобрать в тон поло или оформление комнаты. Представленная отделка балконов и лоджий на odincovo.okna-kom.ru позволяет увидеть возможности и подобрать то, что нравится.

Если балкон или лоджия в холодное время будут полноценным функциональным помещением, то тут нужно подойти к отделке утеплению со всей серьезностью. Небольшое пространство этих помещений позволяет их использовать очень ограничено. Здесь можно сделать зимний сад, где приятно отдохнуть, пока за окном бушует непогода. Функциональный рабочий кабинет на лоджии балкона поможет человеку уединиться в тишине. На лоджии балконе вполне достаточно места для подсобного помещения, если в квартире негде хранить хозяйственные предметы.

Выносить отопительные батареи на лоджию и балкон запрещено, поэтому перед владельцем квартиры состоит задача максимально сохранить тепло путем использования современных утеплительных материалов и подведения альтернативных источников теплоснабжения. И вот в этом случае экономить не стоит, лучше доверить отделку лоджии профессионалам, которые с учетом климата смогут подобрать и правильно установить все материалы. Когда балкон и лоджия используются не от случая к случаю, а полноценно, то оформление стен должно быть прочным, а материал легко поддаваться очистке.