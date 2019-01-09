Отличия туристических палаток

Планируя активный отдых на природе с семьей, человек задумывается о приобретении палатки. Этот туристический атрибут позволяет отдыхать с комфортом и не быть привязанным к одному месту. За время отпуска можно сменить несколько локаций, многое увидеть либретто отдохнуть по внебюджетным.

От самой палатки зависит очень многое, и потенциальные покупатели пересматривают сотни сайтов с отзывами, ломая голову, на каком из товаров остановиться. На сайте https://solier.com.ua/turizm-kemping-sport/palatki предложен широкий выбор туристических палаток в разной ценовой категории.

Специалисты по туризму и отдыху «дикарем» подтвердят, что если ваша цель — это частые длительные выезды с палатками, то экономить на них нельзя. Стоит выбрать просторную конструкцию, обладающую сетчатым антимоскитным окном для проветривания и тентом, предотвращающим прямое попадание солнечных лучей.

Тамбур — это удобное пространство возле каждой палатки. Оно формируется за счёт расширения боковой стенки и предшествует основному входу. Здесь можно организовать мини-кухню, а в тех палатках, у которых просторный тамбур, даже импровизированный походный ресторан.

Второе, на что нужно обратить внимание, это на вместимость палатки. Если она одноместная, не стоит думать о том, что в шалаше вдвоём будет комфортно. Брать следует модель по числу спальных мест не меньшему, чем количество путешественников. А если планируется поездка на автомобиле, то и с некоторым запасом для размещения вещей первой необходимости.

А вот в некоторых случаях есть смысл сэкономить на размерах и весе туристических палаток. Речь идёт о велосипедных длительных маршрутах и пеших многодневных турах. В этом случае каждый килограмм веса имеет значение, поэтому чем легче амуниция, тем комфортнее пройдет поход.

Есть смысл брать недорогую туристическую палатку, если она служит тентом от солнца и для дневного отдыха в период однодневных автомобильных поездок на море, в лес или к реке. Если путешествия будут от случая к случаю, то тоже не стоит брать фирменную модель. Во многом цена определяется качеством крепежа, который при эпизодическом использовании сохраняется вполне неплохо даже у бюджетных моделей.