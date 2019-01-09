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10 Январь, 2019


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Обучение на водителя погрузчика

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в: Новости компаний
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На каждом складе и в крупном магазине тяжёлый физический труд грузчиков уже заменён использованием техники. Поднять паллету с товарами на верхние полки магазинов человек не в состоянии. Это осуществляется при помощи специального вилочного погрузчика, которым управляет специалист, имеющий допуск.

Перед тем как сесть за управление этим прибором, необходимо пройти обучение на водителя погрузчика . По его результатам выдается специальное удостоверение, позволяющее работать как с этим прибором, так и с трактором. Освоение профессии доступно как гражданам Российской Федерации, так и иностранцам. С одним лишь отличием, что гражданам других государств придется предоставить нотариально заверенный перевод личных документов на русский язык. Общее время прохождения курса составит от 76 до 182 часов в зависимости от первоначальной квалификации обучающегося. Самый короткий курс — это повышение квалификации у тех, кто уже имеет допуск для работы с этим оборудованием.

В процессе обучения водители погрузчика научиться перемещать, разгружать и загружать грузы, правильно фиксировать их на виллах, разворачиваться в тесном пространстве, устанавливать и крепить паллеты, проводить работу с другим навесным оборудованием. Что очень важно для бесперебойной работы логистики товаров внутри предприятия, обученный водитель погрузчика в состоянии произвести мелкий технологический ремонт, не требующий использования специальных приборов или запасных деталей. Такой специалист обучен обнаружить поломку и в некоторых случаях сумеет устранить ее самостоятельно.

Важно, что будущие водители погрузчика осваивают технику безопасности, поэтому смогут работать на складах и в супермаркетах с минимальным риском для жизни и здоровья как себя, так и окружающих людей.

Приемлемые цены на обучение позволяет фирмам направить своих сотрудников в количестве большем, чем требуется на сегодня, из расчёта возможных отпусков и болезней.

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