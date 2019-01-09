Квартирный переезд: важные рекомендации по упаковке вещей

Переезд — процедура, требующая ответственного подхода. При организованном подходе к каждому этапу переезда вещи будут доставлены на новое место быстро и без каких-либо потерь. Разберемся, как правильно следует упаковывать вещи для их подготовки к переезду.

Закупка самого необходимого для упаковки

Рационально упаковывать вещи в практичные и удобные коробки из картона. Для самой минимальной жилой площади потребуется не менее 30 коробок. Масса каждой упакованной коробки не должна превышать 30 кг, в противном случае, может возникнуть проблема с погрузкой.

Следует иметь в наличии и ряд других необходимых материалов, которые всегда требуются для правильной транспортировки:

• наполнитель для упаковки — допускается пенопласт

• бумага, газеты;

• скотч разного диаметра для крепежа;

• мягкий материал для заполнения возникающей пустоты;

• тянущаяся пленка разного диаметра для предохранения вещей;

• пленка с поверхностью из воздушных пузырьков для вещей, имеющих особую ценность;

• объёмные пакеты (допускаются мусорные);

• маркер для маркировки содержимого.

О чем важно помнить во время процесса упаковывания вещей для транспортировки?

1. Начать сбор следует с документов, имеющих особую важность. Банковские карты, наличные деньги и паспорт стоит держать при себе. Документы, важные бумаги необходимо упаковать в папку и тут же перевезти.

2. Перед тем, как упаковывать вещи, стоит их тщательно просмотреть. Не имеет смысла оплачивать перевозку ненужных вещей.

3. Предметы первой необходимости стоит поместить отдельно. После завершения переезда все, что должно быть под рукой, легко найдется.

4. Обувь и вещи необходимо раскладывать в соответствии с сезоном, а предметы гардероба, которые больше не потребуются, лучше выбросить сразу или отдать нуждающимся.

5. В самом начале упаковывать следует более нужные и важные вещи. В случае нехватки коробок имущество, которое имеет меньшую значимость и ценность, можно поместить в мешок.

6. Всегда стоит обращать внимание на то, рядом с чем находится вещь. Чтобы одежда и бумаги не пришли в негодность во время перевозки, их необходимо помещать вдали от каких-либо жидкостей.

7. В случае, когда одежды много, следует воспользоваться вакуумной упаковкой. Данная упаковка не сохраняет воздушную массу.

8. Следует помнить, что дорогая обувь может деформироваться при сдавливании, поэтому для неё необходима отдельная упаковка. В коробках можно использовать насыпной пенопластовый наполнитель любой формы.

9. Стоит приобрести коробки с высоким бортом. Они позволят сохранить качество вещей, которые можно будет надевать сразу после перевозки.

10. Некоторые вещи можно комбинировать. Например, мелкие ткани поместить в сапоги, таким образом обувь сохраняет форму и экономится пространство.

11. Каждую коробку следует промаркировать. Наклейка может легко потеряться, а надпись, нанесенная маркером, позволит не перегружать память.

Важные рекомендации по упаковке разнородных вещей

Чтобы сохранить спокойствие и избежать напрасной траты времени, стоит прислушаться к рекомендациям профессионалов о том, как правильно подобрать упаковки для разных групп вещей.

Предметы одежды

Произвести осмотр, избавиться от ненужного. Рассортировать вещи по сезонам и отдельно упаковать то, что потребует в день переезда. Постельное белье с подушками упаковывается в мешки из полиэтилена. На коробках и пакетах стоит разместить пометку.

Посуда

Предметы посудного шкафа складываются один в один, наиболее дорогие можно разместить поштучно, обернув в пленку с воздушными пузырьками.

Книги

В коробки из картона книги легко помещаются. Для безопасности можно обмотать коробки шпагатом.

Электроника

Все электронные гаджеты необходимо упаковать в пленку с воздушными пузырьками либо используя пенопластовый наполнитель который обезопасит от повреждений. Такой же способ используют многие интренет-магазины подробнее тут.

Бытовая техника

Крупные бытовые приборы лучше перевозить отдельно на автомобиле или на грузовом такси. Специалисты качественно погрузят и перевезут любую технику.

Мебель

Крупная мебель должна быть разобрана. Все элементы крепежа упаковываются отдельно. Крупные элементы корпуса можно оставить без упаковки.

Кому доверить весь переезд?

Квартирный переезд следует доверять профессионалам, которые окажут квалифицированную помощь на каждом его этапе. Если вы решили осуществлять процесс самостоятельно, тогда запаситесь достаточным количеством коробок и наполнителей для них.