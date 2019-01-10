Обзор предложений банков по ипотечному кредитованию

На сегодняшний день ипотечное кредитование является единственным способом для большинства россиян обзавестись в ближайшее время с собственным жильем. Взять такой займ могут граждане старше 21 года, имеющие твёрдая финансовое положение. При этом предполагается, что будущий кредитор вносит часть собственных средств в счет оплаты за недвижимость, а остальную сумму занимает у банка на определенный срок под проценты.

Огромное количество предложений по ипотечному кредитованию от различных банков как раз и отталкивается от этих трёх показателей: первоначальная сумма взноса, срок кредита, документы, подтверждающие платежеспособность. Увидеть все их на одном ресурсе можно по ссылке.

Чтобы верно выбрать банк-партнер, необходимо будет изучить большое количество предложений Некоторые сразу можно будет отмести, понимая, что покупатели жилья не в состоянии внести требуемый взнос или выдержать срок погашения ипотеки. В остальных следует обращать внимание на штрафы, на возможность досрочного погашения и ряд деталей, которые обычно отсутствуют в первоначальном рекламном предложении, обязательно выносятся в договор с заемщиком.

На сегодняшний день самой привлекательной является ипотека с государственной поддержкой для семей, в которых родился второй ребёнок. Например, Сбербанке ставка будет от 6%, при этом требования на первоначальный взнос составляет не менее 20% общей стоимости жилья. Ещё немного ниже ставка в ВТБ Банке. Здесь есть интересная программа «Купи ставку», по которой срок рассмотрения документов составляют всего лишь 5 дней. По минимальным процентным ставкам каждый банк будет требовать серьёзный пакет документов.

Непрерывный трудовой стаж на последнем месте работы должен быть более полугода. ВТБ банк требует, чтобы заемщик до 27 лет мужского пола предоставил документы о прохождении службы или о признании непригодным к армии. В некоторых случаях привлечение поручителей позволяет заключить ипотечный договор на более выгодных условиях.

Для семей, имеющих стабильный заработок, привлекательна ипотека от Россельхозбанка. Тут возможные суммы ипотечных кредитов составляет 60 млн, а первоначальный взнос намного ниже, чем во многих других ипотечных организациях.