Тёплый пол сегодня становится очень привлекательным для жилых и рабочих помещений, где постепенно происходит отказ от традиционного централизованного теплоснабжения. Многие, наверное, замечали, что в достаточно теплой комнате ноги могут мерзнуть, причина этому холодная кафельная плитка или неприятные ощущения от бетонной стяжки, которые передаются даже через ламинат или линолеум. Именно такого эффекта помогает избежать тёплый пол.

Прогретый воздух постепенно поднимается вверх, благодаря чему по всей площади помещения удаётся равномерно его прогреть. Значительное число покупателей делает выбор в пользу электрического тёплого пола. Этому есть лёгкое объяснение.

Именно эта модель недорога в монтаже и просто в обслуживании. Кроме того, в ней отсутствуют риски протечек (как в водяном теплом полу), которые могли бы привести к серьезным ремонтным работам.

Купить теплый пол в Киеве и пользоваться им, как единственным источником обогрева частного дома уже реально. Важно в дополнение к нему тщательно продумать систему утепления и «дыхания» стен. В более южных широтах при помощи прогрева жилища от электрических матов, расположенных под напольным покрытием, можно даже не задумываться об установке электрического котла. В холодных зонах, где суровая зима и сильный ветер, тёплый пол служит вспомогательным элементом в дополнение к централизованному или индивидуальному теплоснабжению.

Нагревательный элемент представлен кабелем, состоящим из одной или двух жил, плёнкой или специальными пластинами. В дополнение к ним необходимо будет приобрести терморегулятор. Сама конструкция теплого пола небольшая, отдельной стяжки она не требует.

Укладка электрического теплого пола проводится во время ремонта, для него потребуется демонтировать напольное покрытие и создать подходящие условия, в частности, положив теплоотражательную пленку.

Единственным требованием является разработанный дизайн помещения. Владелец должен знать, где будет установлена мебель, под которой тёплый пол не проводится.

В частных домах и дачах проектируются замкнутая система для каждого помещения в отдельности. Это позволяет использовать подогрев только там, где нужно, а в других помещениях значительно уменьшить расход электроэнергии или вообще его отключить.