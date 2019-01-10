Разновидности и правила выбора теплоизоляции

Утеплить жилье можно различными способами, но в основном все прибегают к теплоизоляции. Это относительно недорогой и эффективный способ утепления на долгие годы. В дальнейшем в холодный период времени он позволяет хорошо сэкономить на отоплении. В наши дни существует множество различных вариантов теплоизоляции, которые отличаются друг от друга используемыми материалами. Самостоятельно подобрать подходящий вариант сложно, поэтому для начала рекомендуется разобраться в видах строительных теплоизоляционных материалов.

Распространенные виды

Пенопласт. Пожалуй, это один из самых дешевых и наиболее широко используемых материалов, когда в доме происходит теплоизоляция стен. Это недорогой, но эффективный утеплитель, который уже долгие годы занимает лидирующие позиции на строительном рынке среди своих конкурентов. Несмотря на низкую себестоимость, такой материал доказал, что он имеет право на существование. Что касается плюсов пенопласта, то он имеет низкий расход, очень прост в монтаже и не требует дополнительных сооружений, а также универсален. Иными словами, пенопластом можно утеплить не только стены, но и пол, полоток, кровлю, фасад и многое другое в зависимости от его плотности.

Плиты «Пеноплекс». Это полистирол, который может быть вспененным, из пены, экструзионным. В любом случае это один материал, который можно найти в строительном магазине, если спросить утеплитель «Пеноплекс». Это практически пенопласт, но он отличается прочными свойствами, экологичностью, низкой паропроницаемостью, длительным сроком эксплуатации до пятидесяти лет. Таким материалом можно утеплять не только стены, но и крышу, фундамент, сауну, загородный коттедж, исходя из характеристик коэффициента теплопроводности.

Стекловата. Еще один довольно распространенный материал, который используется во время теплоизоляции. Создают стекловату из расплавленной стекломассы: песка и вторичного стеклянного сырья. Потребители видят вату уже в специальных рулонах на полках магазинов. Это минеральный материал, единственный минус которого – хрупкость. В целом вата стоит недорого, она безопасна, не привлекает грызунов, обеспечивает хорошее сохранение тепла и звукоизоляцию.

Используются также шлаковата, минеральные материалы, эковата, но не с такой повышенной востребованностью. При выборе примите во внимание предоставленную нами информацию.