Электродвигатель взрывозащищенный

Во многих отраслях промышленности приборы работают в среде, потенциально опасные с точки зрения образования взрывов от газовых смесей. Это касается шахтной, нефтедобывающей, химической промышленности и в рабочем цикле предприятий, которые имеют дело с газом.

Работа каждого электродвигателя связано с вибрацией, нагревом и нельзя исключать проскакивание искры. Поэтому если оборудование используется не на открытом воздухе, а в потенциально небезопасных средах, то он снабжается особыми типами двигателей. В них предусмотрена полностью герметичная оболочка повышенной прочности, изготовленная из материалов, не пропускающих электрический ток. Она устойчива к взрывам, благодаря чему реакции, происходящие в окружающей среде, не могут вывести прибор из строя.

Основные отличия взрывозащищенного электродвигателя

Эл двигатель взрывозащищенный абсолютно герметичен. Материалом для его изготовления служат сталь, алюминий и чугун. Система понижения температуры воздуха внутри взырывозащищенного электродвигателя производится за счёт использования вентиляторов, подающих охлажденный поток на ребристые части агрегата.

Составляющие и подвижные части мотора максимально устойчивы к поломкам и образованию коррозии. Все электродвигатели соответствует ГОСТам. На них указан класс уровня взрывозащиты, категория смеси, с которой он может работать. Взрывозащищённый электродвигатель соответствует одному из четырёх классов энергоэффективности. В соответствии с режимом работы электромоторы разделяются на те, которые могут работать длительно, повторно кратковременно и короткими интервалами. В зависимости от окружающей среды есть несколько вариантов климатического исполнения. При умеренном климате и циклах на открытом воздухе на корпус электродвигателя производится минимальное воздействие окружающей среды. При работе во влажном или морском климате, при перепадах температур влияние на корпус электродвигателя максимальное.

Компания УЭСК предлагает взрывозащищённые электродвигатели нескольких видов в широком ассортименте. Моторы продаются по цене производителя. Доступна услуга подбора подходящей модели по заданному техническому описанию или исходя из планируемых работ.