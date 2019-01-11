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11 Январь, 2019


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Арсен Аваков: первые лица украинской политики

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в: Новости компаний
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Первые лица украинской политики можно наблюдать уже в течение длительного времени. Начало их активности связывают со временами шатания и последующим развалом Советского Союза, сегодня они занимают ключевые посты и определяют вектор развития страны.

Арсен Аваков сегодня – это известный политик, государственный служащий и бизнесмен. Дважды избирался в качестве народного депутата Украины был в числе народных избранников 7 и 8 созыва. 2014 года занимает должность министра внутренних дел Украины.

В биографии каждого политика чётко прослеживаются периоды взлетов и падений, постоянно можно наблюдать борьбу с оппонентами, результаты которой в том или ином виде проявляются в виде заголовков газет. Начало карьеры нынешнего министра связано с харьковским политехническим институтом.

Здесь он получил специальность системотехника, которую потом применил в должности инженера во Всесоюзном научно-исследовательском институте охраны вод в Харькове. На волне появление частных предприятий в начале девяностых он организовал акционерное общество «Инвектор», а затем и коммерческий банк «Базис».

В 2002 работает в должности при Харьковском городском совете, а уже в 2004 является заместителем управляющего Харьковского штаба кандидата в президенты. Он знаком и тесно работает с Виктором Ющенко. После его победы Арсен Аваков занимает должность председателя Харьковской областной госадминистрации. 2010 года Аваков поддерживает Юлию Тимошенко, и в результате расхождений во взглядах с Виктором Ющенко вынужден покинуть пост Харьковского губернатора. Выявление предположительных и недоказанных злоупотреблений вынуждает его в 2012 году уехать в Италию и переключиться на собственный бизнес. Примечательно, что Интерпол отказывается осуществить экстрадицию бывшего губернатора, ссылаясь на политический характер дела.

Возвращение Арсена Авакова на политическую арену Украины связано с событиями в 2013-2014 году. Он занимается снабжением лагеря протестующих, а после свержения власти Виктора Януковича его карьера набирает стремительные обороты вплоть до министра внутренних дел, кем он является сегодня.
По материалам сайта https://ideologs.com

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