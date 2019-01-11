Одним из самых популярных производителей иностранных машин, представленных на отечественном рынке, является Hyundai. Широкий модельный ряд, надежное качество и вполне приемлемая цена стали причинами, по которым это корейское авто приглянулось россиянам.

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Важной особенностью автомобилей является то, что они вполне доступны на сегодня отечественному покупателю. Базовая Hyundai Solaris по цене вполне соизмерима с новинками отечественного автопрома. Машины с высоким клиренсом Santa Fe и Tucson предлагаются по стоимости, существенно ниже, чем у других производителей аналогичные модели. Для нужд фирм и для использования в больших семьях предложен на модель H1. Минибус обладает высоким дорожным просветом, оснащен автоматической коробкой передач, но в тоже время его расход вполне соизмерим тем, сколько топлива в городских и загородных режимах потребует легковая машина.

Весь модельный ряд Hyundai участвует в акциях и специальных предложениях. Для тех, кто впервые приобретает машину, есть программа «Первый автомобиль». Не обижены и автовладельцы, часто меняющие четырехколесного друга. Для них разработан выгодный trade-in, при котором можно сдать свою бывшие в употреблении автомашину, а затем зачатию стоимость счёт нового или первого взноса по кредиту.

Удобным моментом эксплуатации корейских автомобилей является широкий ассортимент и доступность автомобильных запчастей. Практически все виды сервиса работают с автомобилями Hyundai, поэтому у владельца не возникнет сложности с ремонтом и плановым техническим обслуживанием.

Для тех, которые еще не определились с маркой будущего автомобиля или хотели бы сравнить несколько различных моделей от одного производителя, предусмотрен тест-драйв. Пробный выезд на машине осуществляется на основании водительского удостоверения и страховки, предоставляемой фирмой-продавцом. В различных городских условиях будущий покупатель имеет возможность опробовать все технические характеристики марки Hyundai.