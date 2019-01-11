Чем привлекательный ламинат?

Ламинат представляет собой искусственное напольное покрытие, имеющее сразу несколько слоев. Самым основным и, как правило, отличающимся толщиной, является панель МДФ, на одну из сторон которой, а именно на обратную, наносится необходимый для защиты слой полимера.

Очень часто данный материал выглядит как имитация самых разнообразных видов материалов, например, древесины. Стоит отметить, что данная имитация является наиболее распространенной в наше время и с ассортиментом породы дерева можно ознакомиться тут.

Особое внимание следует уделить процессу создания самой панели ламината. В данном случае оформление лицевой стороны осуществляется в несколько этапов:

На основание приклеивается слой декоративной бумаги, именно она и является своего рода имитацией; Осуществление покрытия слоем, оберегающим в дальнейшем от износостойкости, в большинстве случаев это акрилат, меламиновая смола или пленка из полимера.

Помимо этапов создания, различают несколько основных способов обработки, что является немаловажным условием при выборе оптимального варианта напольного покрытия:

глянцевый;

атласный;

структурированный.

Что касается износостойкости, то ламинат подразделяют на так называемые классы. Чем выше показатель, чем прочнее и сам материал:

21, 22, 23 — используется для помещений под жилье; 31, 32, 33 — для помещений общественного пользования, отличается высокой прочностью.

В зависимости от толщины определяется его звукоизоляция. Соответственно, чем выше величина, тем меньше шансов у посторонних звуков быть услышанными.

Основательные преимущества ламината?

Все имеющиеся варианты ламинированного покрытия отличаются рядом преимуществ, за счет чего они, собственно, и пользуются особой популярностью. К основным относятся:

устойчивость к воздействию лучей – во многом превосходит многие показатели по данной характеристике, в данном случае они не подвергаются выгоранию, способны сохранить первоначальную цветовую гамму, что дает возможность максимальное количество раз перестилать ковры и передвигать мебель без нанесения какого-либо ущерба;

максимальная прочность и экологичность – благодаря имеющимся компонентам состава способен устоять при различного рода механических воздействиях и, что немаловажно, давления больших масс, также отличается антистатической функцией, помогающей отталкивать пыль и не вызывать аллергических реакций;

простота процесса укладки – достаточно легкий способ выстилания, который может осуществляться самостоятельно без наличия опыта за счет присутствия замыкающихся замков, имеет возможность достаточно просто сниматься и использоваться в другом необходимом помещении;

возможность использования на любом типе поверхности – не требуется специальная подготовка пола, применяется подложка, помогающая придать поверхности максимальную ровность;

легкость в плане ухода – достаточно применение слегка увлажненной тряпки, можно избавиться без особых усилий от любых видов загрязнений.

Недостатки ламината все же есть?

Как и остальные виды материала, ламинат имеет несколько недостатков, основными из которых являются:

срок службы – особое внимание уделяется выбору для помещений с повышенным содержанием влажности или относительно большой проходимостью;

синтетическая природа – не подходит для помещений, в которых отдается предпочтение только материалам из натуральных компонентов;

взаимодействие с водой – образование белесых пятен из-за применения большого количества воды и сильных моющих средств.

Отдельно стоит рассмотреть область соединения швов, которая считается достаточно слабой, причем это не зависит от класса ламината.

Со временем от пыли и воды края начинаются поддаваться разрушению, вследствие чего пол теряет свой идеальный внешний вид.

Не смотря на присутствие подобного рода и такого количества весьма весомых недостатков, разнообразные варианты огромного количества коллекций и постоянного улучшения общих свойств ламината, его популярность в квартирных и офисных интерьерах не перестает не знать равных.

За счет уникальной возможности осуществлять имитацию деревянных поверхностей, камня или плитки, он максимально выгодно выделяется на фоне подобного рода материалов. Разнообразные решения, например, стилевые, графические или цветовые, ламинированного покрытия дают возможность создать в одном варианте помещения сразу несколько разнообразных зон, отличающихся особой функциональностью, используя при этом различные материалы. Таким образом, напольное покрытие и линии перехода могут выглядеть вполне естественно и, что немаловажно, гармонично.

В настоящее время подобного рода покрытия на пол можно встретить в самых разнообразных помещениях, начиная от жилых квартир, и заканчивая учебными кабинетами.