Комфорт и тепло в доме — это цель каждого владельца жилья. Если в квартире с этим успешно справляется батарея центрального отопления, то хозяин частного дома задумывается, как удачнее всего организовать обогрев в зимний период.

Автономное отопление не всегда выгодно. Большие затраты газа или твердого топлива непременно дадут о себе знать в конце месяца, когда придёт время оплата коммунальных услуг. Батарея в большой комнате тоже не очень эффективна. Ведь от одной точки тепло распространяется по всему помещению, что не способствует его равномерному прогреву. Из курса физики все знают, что подогретый воздух поднимается вверх. Это означает на практике, что самое холодное место в доме — это пол. Если его подогреть, то и воздух в комнате прогреется равномерно. теплый пол электрический справляется с этой задачей лучше всего.

Некоторое время назад был популярен еще и водный тёплый пол. В его конструкции по трубам, уложенным внутри бетонной стяжки, перемещалась горячая вода. Равномерный прогрев достигнуть удавалось, но вот риски протечек никто не отменял. Именно поэтому сегодня всё больше и больше владельцев частных домов и дач отдают предпочтение электрическим теплым полам.

Их можно разделить на кабельный и пленочные. В обоих вариантах монтаж для профессионала не составляет труда. Толщина кабельного электрического пола небольшая. Поэтому нелегко установить, разумеется, во время капитального ремонта с демонтажом напольного покрытия.

Несмотря на то, что в интернете можно увидеть большое количество роликов по установке тёплого пола в доме, при отсутствии навыков работы с электричеством лучше это доверить профессионалам. После консультации и подборки электрического теплого пола необходимо мысленно расставить мебель. Теплый пол под деревянными шкафами не проводится, а вот под кроватью или диваном он лишним не будет.

На сегодня особой популярностью пользуются кабельное модели, одножильный или двужильный, или плёночный вариант. У каждой модели есть свои плюсы и минусы, выбрать нужную поможет специалист. Но по статистике фирм, занимающихся разработкой и продажей тёплых полов, большей популярностью пользуются имя плёночный инфракрасный пол, который, как правило, служит дополнительным источником обогрева жилища.