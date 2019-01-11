Сохранность груза при транспортировке — это одна из основных задач перевозчика. Если продукция заказчика не имеет собственной упаковки, благодаря которой внутреннее содержимое идеально сохранится, то лучшим способом является использование контейнеров. Это оборудование применяется многократно и надежно обеспечивает сохранность перевозимого груза.

Грузовые контейнеры отличаются друг от друга размерами, массой, конструкцией и крепежом к транспорту. В зависимости от вида транспорта контейнеры подбирают таким образом, чтобы они помещались внутри дверного проема.

Как правило, сегодня используются две разновидности. Среднетоннажные — до 20 футов, а крупнотоннажные, соответственно, 40 или 45 футов. Отдельно на рынке грузовых перевозок присутствуют модели, которые предназначены для нестандартных и негабаритных грузов.

Среднетоннажный грузовые контейнеры чаще всего применяются для различных партий продовольственных грузов. В частных грузовых перевозках их используют для перевоза вещей при квартирном переезде. Крупнотоннажные контейнеры позволяют транспортировать габаритные предметы и партии грузов от одного заказчика.

В зависимости от типа груза и метода транспортировки фирма-перевозчик сможет предложить заказчику различные типы. Так морские контейнеры имеют полную герметичность для того, чтобы сырой соленый воздух не действовал разрушительно на металлические предметы грузов. Железнодорожные контейнеры имеют специальную систему фиксации для установки на подвижной состав и снабжены боковой дверцей, предназначенной для проведения погрузочно-разгрузочных работ без изъятия контейнера с железнодорожной платформы. Также этот вид может использоваться для временных складов. Контейнеры рефрижераторы снабжены внутренней холодильной установкой. В них заказчики смогут безопасно провести грузы, требующие специальных пониженных температур. Танк-контейнеры выполняют функцию цистерны и предназначены для перевозки жидких грузов.