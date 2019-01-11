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12 Январь, 2019


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Техноком групп: системы видеонаблюдения

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в: Новости компаний
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Сегодня дата одна из главных задач бизнеса и каждого гражданина. Несмотря на то, что закон и суды максимально у регулируют основные права, лучше всего не допускать нежелательных происшествий, а в случае если они произошли, иметь видеозапись фактов.

Техноком Групп предлагает ознакомиться с оборудованием, при помощи которого можно максимально защитить себя, движимое и недвижимое имущество.

Соблюдение правил дорожного движения, к сожалению, приветствуются далеко не всеми водителями. Именно поэтому возникают ДТП и сложные ситуации, в которых показания участников происшествия и свидетелей противоречивы. В ряде случаев, наиболее пострадавший вообще остаётся со своей проблемой один на один. В точности восстановить картину того, что случилось на дороге, помогает видеорегистратор. Модель крепится на лобовое стекло автомобиля и получает питание от аккумулятора. Во время движения камера снимает короткие ролики, а при стоянке активизируются, если произошел удар. Во всех случаях видеорегистратор позволяет получить качественное изображение, включая лица злоумышленников или номера машин, которые своим нарушением правил дорожного движения спровоцировали аварийную ситуацию.

Для офисных и жилых помещений используются видеонаблюдения, состоящее из камер, пульта управления и экрана монитора, на котором рассматриваются видеосюжеты со всех точек обзора. В обязательном порядке видеоролики сохраняются на жестком диске или на облачных технологиях. Если в офисном помещении не планируется круглосуточно присутствующей охраны, то на внешнем периметре и смысл устанавливать антивандальные камеры. Они предотвращают было или скручивания приборов с целью дальнейшей перепродажи.

Домофон с экраном — это один из немногих простых методов видеонаблюдения. Он позволяет хозяину квартиры или администратору офиса увидеть лицо вошедшего и пообщаться с ним.

Для системного наблюдение внутри помещений сегодня используется IP-видеокамеры. Они передают изображения напрямую в интернет, поэтому владелец дома или офиса имеет возможность просматривать их через планшет или смартфон.

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