Потолочные системы: какие бывают, в чем их преимущества

Потолочное покрытие – довольно важный элемент в оформлении интерьера. С помощью подвесных систем можно добиться совершенно уникального внешнего вида помещения. Этим приемом часто пользуются дизайнеры. Правильный подбор типа подвесного потолка завершает образ комнаты, делает его полным и гармоничным. В этой статье рассмотрим 3 самых популярных вида подвесных потолочных систем. Это Армстронг, Грильято, Кубообразные потолки. Также обозначим преимущество каждого вида и особенности применения.

Данные системы чаще используются в нежилых помещениях – офисах, официальных зданиях, местах общественного пользования, кафе, ресторанах и т.д. Но они пригодны и для квартир или частных домов. Единственное условие – в жилом помещении потолки должны быть высокими. Система подвесов «съедает» часть пространства комнаты. Этот факт нужно учитывать при монтаже. Поэтому в зданиях с низкими потолками данные конструкции не применяются.

Ознакомиться с ценами на подвесные потолки можно на сайте официального дилера Armstrong, Албес, Cesal — КитМаркет-Екатеринбург. Офис компании находится на ул. Амундсена 107. Для консультации по выбору подвесного потолка можно звонить по телефону +7 (343) 38-999-00.

Потолок Армстронг: в чем преимущества

Отметим плюсы обустройства помещений с помощью системы подвесов типа «Армстронг». Данная конструкция имеет следующие плюсы:

пожароустойчивость. При производстве данной потолочной системы применяют негорючие материалы. Поэтому потолок устойчив к воспламенению;

низкая цена. Разнообразие ценовых вариантов на рынке позволяет подобрать систему на любой вкус и кошелек;

небольшой вес. Этот фактор облегчает процесс монтажа, благодаря чему выполнить его может даже непрофессионал;

высокий уровень шумопоглощения. В продаже есть специальные звукоизолирующие плиты Армстронг. Их можно использовать даже в помещениях, где звуковоспроизведение осуществляется достаточно громко и регулярно;

высокие эстетические качества потолка. Он стилен, изящен, разнообразен по дизайну и цвету, есть разные варианты оформления – с принтами и без;

такая потолочная система помогает скрыть элементы коммуникаций, таким образом, они оказываются скрытыми под плитами конструкции;

Армстронг обладает светоотражающими свойствами. Благодаря этому пространство помещения зрительно расширяется, выглядит более объемно и светло.

Выбирая изделие Армстронг, отдавайте предпочтение металлическим кассетным конструкциям. Они прочные, надежные и прослужат довольно долго. Такая система устойчива к механическим повреждениям и воздействию силовых нагрузок.

Потолочная система Грильято

Этот вид подвесного потолка придумали в Италии. Если перевести с итальянского языка его название, то оно означает «решетка». Сейчас такая система подвесов пользуется значительным спросом. Это объясняется наличием у потолка Грильято множества позитивных и полезных качеств.

Конструкция так же, как и Армстронг, больше применима в общественных местах. Опишем плюсы этого потолка:

современность дизайна. Данная решетчатая конструкция имеет стиль хай-тек и поэтому часто находит применение в современных зданиях. Есть многочисленные виды дизайнерских решений потолка, которые различаются по виду, цвету и т.д.;

возможность замаскировать коммуникационные системы;

высокий уровень пожаробезопасности потолка. Система подвесов Грильято является открытой, а не выполненной всплошную. При пожаре данная конструкция не препятствует мерам пожаротушения, системы дымоотведения и датчики могут работать совершенно беспрепятственно;

Грильято удобны в повседневной жизни. В любой момент при необходимости можно снять решетку и получить доступ к коммуникациям;

изделие влагоустойчиво благодаря тому, что производится из металла;

длительность эксплуатации Грильято без потери внешнего вида;

экологическая безопасность потолка.

Грильято подобно Армстронгу имеет хорошую светоотражающую способность. Дополнительный плюс системы – возможность разнообразного расположения светильников. Так как Грильято выполнен в виде решетки, то есть возможность создания необычных световых эффектов во всем помещении или же в определенной его зоне.

Кубообразный потолок

Эта потолочная система имеет особенность в конфигурации реек. Обычный реечный потолок сделан из продолговатых ламелей. Какого вида они бы ни были, высота их небольшая. Такой потолок выглядит хорошо, но является плоским. Чтобы создать объемный эффект, применяется кубообразная потолочная система. В ней рейки выполнены нетрадиционным способом. В поперечном сечении ламели кубообразного потолка сделаны прямоугольными или квадратными. Высота их или равняется ширине или даже превышает ее. В итоге наблюдаем своеобразный эффект 3D. Помещение с таким потолком зрительно увеличивается в объеме.

Какие еще есть особенности кубообразной системы:

ламели размещаются неплотно друг к другу. Получается необычный оптический эффект. Зазоры между элементами конструкции делают потолок более вытянутым;

промежутки между ламелями обычно не закрываются, а являются сквозными. В итоге потолочное покрытие выглядит полупрозрачно.

Данный потолок обладает всеми преимуществами потолочных систем, описанных выше. Кроме того, он универсальный, влагостойкий, практичный и долговечный.

При выборе той или иной системы подвесов необходимо руководствоваться особенностью помещения, где будет производиться монтаж. В зависимости от этого подбирается и тип потолка.