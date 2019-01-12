Защита конструкций из древесины

Древесина – замечательный строительный материал, при условии разумного подхода к его использованию. Речь идет о недостатках и способах борьбы с ними, в частности, мы хотим рассмотреть такое понятие, как огнебиозащита для древесины. Вы узнаете об основных средствах, а также мы расскажем, где лучше купить огнезащиту.

Что такое огнебиозащита?

Начнем с того, что дадим определение огнебиозащиты для древесины. Под этим словом понимают некий комплекс средств, применение которых делает материал менее уязвимым с точки зрения биологической коррозии, а также снижает его способность к возгоранию и дальнейшему горению.

Как известно, древесина относится к натуральным органическим материалам, это значит, что она является питательным субстратом для различных организмов, в том числе, грибов, бактерий, насекомых и грызунов. Особенно опасны первые две группы. При наличии определенного уровня влажности и температуры возникает благоприятная среда для развития бактериальных колоний, которые вызывают гниение дерева.

Аналогично, при благоприятных условиях, споры грибов начинают просыпаться и проникать нитями мицелия внутрь волокон древесины. Целлюлоза, основной компонент древесины, относится к излюбленным блюдам для плесени, после деятельности грибка материал становится трухлявым и рассыпается.



Наконец, древесина хорошо горит и легко воспламеняется, если она сухая. Это также весьма существенный недостаток, который касается не только сохранности имущества, но и самой жизни. Для защиты древесины от гниения, поедания грибами и насекомыми, а также для противопожарной обработки применяется огнебиозащита древесины. Это комплекс препаратов, которые обладают биоцидными, фунгицидными и антипирогенными свойствами. Проще говоря – смесь антибиотиков, противогрибковых препаратов и антипиренов.

Разновидности огнебиозащиты

На рынке можно найти различные средства для защиты древесины.

Рассмотрим наиболее популярные:

Сухие концентраты. Отличаются самой высокой эффективностью согласно I группы по ГОСТ. Требуют предварительного разведения. Жидкие концентраты. Позволяют создавать трудногорючую древесину по НПБ-251. Готовы к использованию, иногда требуют разведения. Огнезащитные лаки. Включают огнебиозащитный комплекс в состав, тем самым предотвращают порчу и горение. Огнезащитные краски вспенивающегося типа. При нагреве до 350 градусов образуют на поверхности толстый слой прочной пены, которая препятствует возгоранию.

Наиболее эффективная защита достигается путем пропитки материала концентратами. Некоторые их них имеют подкрашивающий пигмент, по интенсивности тонировки можно понять, насколько качественно обработана древесина.

Где купить огнебиозащиту?

Купить огнезащитную краску оптом, жидкий или сухой концентрат лучше всего у производителя. Отечественные заводы наладили производство конкурентных товаров, и сегодня наилучшим решением будет купить материал у российского производителя.

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