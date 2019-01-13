Многие производители мебели уже отошли от стандартизованных моделей. Причиной этому стали разноплановые требования заказчиков к набору элементов мебели для гостиной, кабинета, спальни или детской.

Многое зависит от размера комнаты и требуемого функционала. Именно поэтому модульные мебельные системы сегодня создаются и с удовольствием приобретаются заказчиками. Широкий вариант моделей можно увидеть на сайте https://mebelsait.dp.ua/modulnye-sistemy.

Что обычно включается в комплект модульной мебели

Это выполненные в одном дизайне шкафы различного размера, пеналы, тумбы, комодные решения, столы и столики. Покупатель может выбрать любые варианты из каждой модульной системы и приобрести их в любом количестве. Это означает, что, если прикроватные тумбочки для спальни не нужны, их можно не брать.

Если заказчик хотел бы организовать шкафы вдоль стены и эффективно использовать углы, то он может приобрести два угловых шкафа и средние ровные пеналы или купе в зависимости от того, что представлено в модульной системе.

В однокомнатных квартирах и студиях гостиная выполняет роль спальни и рабочего кабинета. Мебель можно взять в одном дизайне или, наоборот, использовать контрастные решения. В таких случаях важно экономить каждый сантиметр площади и использовать его эффективно. Для этого в каждой модульной системе все элементы представлены с указанными размерами и вариантами предполагает конструкция.

Благодаря модульным системам удалось решить основные проблемы покупателей: 1) дизайн не нравится, 2) цвет не подходит, 3) в комплекте отсутствует необходимая мебель, зато включено ненужное.

Теперь каждый заказчик имеет возможность выбрать именно то, что ему необходимо и обустроить свое жилище в соответствии с придуманным стилем и дизайном.

Важно, что модульная система гораздо более выгодна, чем изготовление мебели на заказ. Во-первых, все решения уже сделаны и приобрести их можно с доставкой за считанные дни, а при изготовлении мебели под заказ приходится длительно ждать. Во-вторых, модульные системы благодаря серийному изготовлению имеют невысокую стоимость на каждый элемент, поэтому покупка будет выгодна. В-третьих, качество и использование хорошей фурнитуры позволяет быть уверенным, что модульная мебель прослужит долго.