Что такое строительные калькуляторы

Проводя строительство, важно знать, какое количество крепежных элементов необходимо приобрести. Их общее число и вид отражаются в проекте дома, на основании которого составляется смета.

Однако, чтобы крепежный вес не стал критической нагрузкой, необходимо его учитывать при расчёте системы и делать запас, принимая во внимание этот показатель. На сайте https://krepcom.ru/calc/ представлен строительный калькулятор, позволяющий рассчитать вес крепежа. Для удобства посетителей и будущих заказчиков крепежных элементов и метизов готовые расчёт можно перевести в формат файла PDF, и сразу на этой странице сделать заказ на необходимые позиции.

Чтобы получить корректный результаты необходимо выбрать один из шести типов метизов. Для расчета результатов строительного калькулятора нужно заполнить поля. Одним из важных моментов является стандарт изделия. Поля «диаметр» и «длина» заполняются, если в данном типе товара они фигурируют.

Для эксплуатации в обычных условиях можно использовать крепежные элементы без покрытия, а при повышенной влажности и в контакте с окружающей средой, при влиянии перепадов температур и прочих воздействиях лучше отдать предпочтение элементам с оцинкованным покрытием. Если сравнивать вес каждого изделия с покрытием и без, существенной разницы не наблюдается, но, когда таких изделий много, вес самого оцинкованного покрытия также оказывает влияние.

Ещё один выбираемый параметр — это класс прочности. Общее количество штук вводится вручную, после чего нажимается функция «рассчитать», и результатом просчета будет вес изделий. Такие операции можно провести по каждому из типов крепежа, на основании чего получится готовый расчётный файл. Его можно распечатать, скачать или направить заявку на приобретение. Все необходимые консультации можно получить как по телефону, так и при помощи онлайн-чата на сайте.