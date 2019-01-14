Приобретая новую квартиру, каждый человек оценивает не только ее финансовую привлекательность, но и многие другие факторы. Сюда относят местоположение относительно центра города и оживленных транспортных развязок, инфраструктуру, комфорт планировок и другое.

Для тех, кто подбирает жильё в Новосибирске есть интересные варианты. Микрорайон Уютный в Новосибирске выставляет специальные предложения на различные виды планировок в одном из самых экологически чистых районов города.

В наличии просторные студии. Дизайнеры пошли навстречу тем, кто приобретает жилье экономического класса и подобрали удобную планировку, визуально и функционально разделяющую зону кухни и жилое пространство. В студиях присутствует удобный балкон, за счет которого можно увеличить полезные квадратные метры.

Площадь однокомнатной квартиры 41 квадратный метр. Просторную прихожую оценит каждая хозяйка. Здесь удобно расставить обувь и развесить верхнюю одежду. Небольшой коридор ведёт одновременно в гостиную и кухню, из которой есть балкон. Площадь двухкомнатной квартиры 60 квадратных метров, в ней всё создано для комфортного проживания семьи с детьми.

Трехкомнатная студия идеально подойдет для большой семьи. Здесь можно собраться за семейным обедом в гостиной, а вечером уединиться в спальнях, которые расположены на различных сторонах просторного жилого помещения.

Для жильцов очень важно, что это не просто комплекс, а целый микрорайон со своей инфраструктурой. Любители активного образа жизни оценят наличие теннисных кортов и игрового стадиона. Те, кто за рулём, порадуются, насколько грамотно организованы парковочные места: парковок хватает всем.

Ипотека и рассрочка на приобретение жилья в микрорайоне Уютный приятно удивит. При первоначальном взносе в 50000 руб., за квартиру придется платить чуть более 10000 руб. каждый месяц, что вполне соизмеримо с арендной платой за жилье такого уровня.