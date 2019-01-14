Стальные трубы ВГП в Нижнем Новгороде

Труба ВГП (водогазопроводная) представляет собой один из наиболее распространенных видов трубной продукции. Это металлическая электросварная труба, которая используются при монтаже трубопроводов основных коммунальных систем, в том числе:

водопроводов ХВС и ГВС;

отопительных сетей;

газопроводов.

Также эти трубы могут использоваться для изготовления патрубков различного оборудования, а также в качестве конструктивных элементов

Особенности трубы ВГП

Труба стальная водопроводная производится в соответствии с требованиями ГОСТ 3262-75. Материалом для ее изготовления служит углеродистая сталь – черная или с цинковым покрытием. Оцинкованные трубы обладают повышенной стойкостью к коррозии, поэтому их целесообразно использовать для монтажа трубопроводов, работающих в условиях воздействия агрессивной среды. Производство осуществляется из штрипсов, которые разрезаются на отдельные полосы. Из этих полос формируется труба, продольный стык которой соединяется электросваркой. Трубы ВГП могут поставляться с гладкими концами и с резьбой на концах.

Сантехническая труба этого типа отличается невысокой стоимостью. При этом она обладает повышенными прочностными характеристиками и способна выдерживать значительное рабочее давление. Она не боится температурных воздействий и рассчитана на длительный срок эксплуатации. При этом эксплуатация таких труб требует применения мер защиты от коррозии.

Несмотря на растущую популярность пластиковой трубной продукции, трубы ВГП сохраняют свою актуальность. Это связано с возможностью использования для прокладки наружных трубопроводов. Кроме того, действующим стандартом предусматривается монтаж газопроводов только из металлических труб.

Трубы ВГП на выгодных условиях

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