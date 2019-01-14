Строительство фахверковых домов

Современные технологии строительства не стоят на месте. Дизайнеры чётко следят за трендами и предлагают интересные решения, которые выглядят стильно, элегантно и дорого.



Одним из таких вариантов будут фахверковые дома, различные модификации которых предложены на сайте https://lesnoykompleks.ru/stroitelstvo-fahverkovyh-domov .

Легкость в архитектуре, единение с природой, большое количество воздуха и света — всё это делает такие проекты очень популярными. Основой фахверк-дома является каркас, состоящий из клееных балок. Для них используются обычно хвойная порода древесины.

На качественные балки опирается вся постройка, а их декорация позволяет создать единый дизайнерский ансамбль с приусадебным участком. Конструкция получается одновременно прочной функционально и лёгкой на вид.

Стеклопакеты устанавливаются прямо в оконный блок, при этом не используются рамы. Большинство стекол не открываются, а рамные конструкции применяются только для окон, в которых проветривание осуществляется традиционным поворотом ручки. Нередко в фахверковых домах используют раздвижные стёкла, что гораздо удобнее и практичнее.

Явно плюсом фахверкового дома является возможность создать очень тёплые стены. Для них используются минеральная или базальтовая вата с соответствующей пароизоляцией. Количество оконных блоков подбирается в соответствии с климатом индивидуальными пожеланиями хозяев. Хорошее утепление стен и перекрытия позволяет дому быстро набирать тёплую температуру в прохладное время года и соответственно медленнее остывает жару. Такой дом не требует сложного и дорогого фундамента и очень быстро собирается.

Как правило, за 2 месяца можно выгнать полноценный дом с фундаментом и внутренней отделкой. А если владельцам недвижимости надоел старый дизайн, то перепланировка стен делается очень легко.