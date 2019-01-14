Зачем нужно вступление в СРО

Идея объединение различных фирм в единую организацию по профессиональному признаку не надо. Это дает возможность специалистам разрабатывать правила взаимоотношений на рынке, рекомендовать различные стандарты, влиять на законодательную исполнительную политику. На сегодняшний день в России работают различные СРО.

Сама аббревиатура означает «самостоятельно регулируемая организация». Этот термин на законодательном уровне находит отражение в федеральном законе 315, который вступил в силу 1 декабря 2007 года. Он толкует саморегулированию организацию как объединение самостоятельно инициативной работы различных субъектов предпринимательской активности, которая направлена на разработку стандарта в профессиональной деятельности и контроль за их соблюдением. Этот же закон определяет участие в СРО как добровольное или обязательное.

Статья 5 ФЗ 315 определённые случаи, когда нет необходимости в обязательном порядке подавать документы для вступления в организацию. В частности, это касается фирм, которые не планируют выполнять государственные заказы или участвовать в тендере. Однако, если такие действия не исключены, то документы в срок и смысл подать заранее. На сайте rinfin.ru/sro представлен полный пакет документов и положения законов, которыми руководствуются СРО.

Что касается размеров взносов в СРО, то он определяется каждой организацией самостоятельно. На сегодняшний день в правовом поле Российской Федерации успешно работают саморегулируемые организации строителей, проектировщиков и других специальностей.

Для фирмы-участника важны не только условия и размеры членских взносов, но и помощь, которую можно будет получить в процессе членство. Крайне неприятными и нежелательными моментами являются внезапное повышение обязательных платежей и других изменение условий участия. Чтобы избежать подобных инцидентов, лучше обращаться за помощью по подаче документов в СРО к профессиональным организациям.