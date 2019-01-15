Как подобрать качественную холодильную установку как домой, так и на предприятие

Практически каждая сфера деятельности человека стремительно развивается и достигает новых высот. Так и сейчас очень сложно представить современный быт, работу предприятий и учреждений общественного питания без высококлассного морозильного оборудования. Оно необходимо, прежде всего, для обеспечения необходимых условий хранения некоторых продуктов, которые без них просто испортятся. Благодаря плодотворной работе специалистов в области разработок сейчас мы имеем огромное число самых разных морозильных машин, которые способны охлаждать содержимое или даже замораживать его в случае необходимости. Также различают разные за масштабом холодильники. Самые мелкие представлены в виде дорожных мобильных сумок или обыкновенных бытовых холодильников. Огромные агрегаты способны охлаждать целые ангары продуктов. Вторые, обычно, крайне необходимы на предприятиях.

Но прежде чем приступить к выбору необходимого вам механизма, следует рассмотреть некоторые самые основные требования, которым они обязательно должны отвечать. Если вы четко приняли решение приобретать холодильный агрегат для холодильной камеры, не следует обращать внимание исключительно на ее привлекательный внешний вид. Естественно, это немало важный показатель, который должен соответствовать вашим предпочтением, но ключевыми все же являются характеристики. Ведь довольно часто случается так, что на внешний вид установка необходимых размеров, имеет ровный и красивый цвет, а на деле по происхождению нескольких месяцев после начала эксплуатации начинает давать сбои.

Запомните, что знание возможностей того или иного оборудования будет предоставлять вам информацию о том, как долго и с какой интенсивностью сможет функционировать тот или иной механизм. Ну и само собой, вы интуитивно сможете догадаться, какая же реальная цена качественного продукта, который прослужит вам не день и не месяц.

Для огромных охлаждающих систем необходимо в комплекте покупать и специальную сигнализацию. Она необходима, как вы уже поняли, не для того, чтобы обезопасить предприятие от кражи имущества. Эта сигнализация будет говорить о том, когда установка работает с перебоями. Это может значить, что поломалась конкретная составляющая холодильника. Нередко сигнал срабатывает при утечке так называемого охладительного агента, который сопровождает любой механизм такого типа. Этот сигнал является очень важным, так как в качестве этого агента может быть аммиак, который является токсичным веществом, как для продукции, так и для человека в больших дозах.

Также перед покупкой устройства следует поинтересоваться у продавца, на основе какого хладагента работает та или иная модель. Большинство современных вариантов работают на простой воде. И это выгодно, так как человеку не придется спустя определенное время задумываться о регулярном приобретении необходимой жидкости. Не помешает спросить и о том, насколько часто механизм требует следующей подкормки для идеального функционирования. Ну и само собой, после того, как вы узнаете об этих пунктах, можно приступить к изучению производителей. Специалисты рекомендуют доверять только тем компаниям, которые неплохо рекомендуют себя на рынках на протяжении как минимум нескольких лет. Отдавать предпочтение лучше тому оборудованию, на которое выдается самая длительная гарантия. Нельзя забывать и об изучении сертификатов качества товара, поэтому если такого нет, ни в коем случае не покупайте его.

Когда приобретаете оборудование, следует обратить внимание и на запах. Естественно, он будет присутствовать поначалу во всех холодильниках, все же с этим неприятным моментом вам придется жить как минимум пару месяцев, и все ароматы будут передаваться продуктам внутри нее.

Отдельно хотелось бы вспомнить о температурном режиме. В зависимости от категории товаров вам следует подобрать самый подходящий морозильный агрегат. Для замороженных продуктов (полуфабрикатов, рыбы, мяса, морепродуктов и овощей) следует подобрать самый мощный механизм, который способен не просто охладить продукты, но и заморозить их. Температура в таком случае должна колебаться от –15 до –40 градусов. Если же ваш товар нуждается в охлаждении (напитки, молочная продукция, мясо, рыба, и т.д.) рекомендуется покупать более универсальный агрегат, на котором можно самостоятельно выставить температуру. Но обычно она ниже, нежели в прошлом случае.

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