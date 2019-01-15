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16 Январь, 2019


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АльтаРент: качественная спецтехника в аренду

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в: Новости компаний
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Специализированная техника используется в ряде организаций, начиная от крупных производств и заканчивая строительными фирмами, которые выполняют субподрядные работы. На выполнение некоторых видов действий экономически оправдано иметь свою специализированную технику, но в основном, особенно если определенный вид работ приходится проводить \от случая к случаю, есть смысл обратиться к аренде.

Предприятие АльтаРент собрало парк, состоящий из различных видов спецтехники, которая может решать задачи широкого профиля, так и выполнять очень узкий, но незаменимый спектр действий. Все автомашины регулярно обновляются, поэтому арендатору не придется иметь дело с часто ломающиеся, затратными или нефункциональными агрегатами.

В наличии спецавтомобили производства мировых лидеров, давно завоевавших популярность на российском рынке. Специалисты организации обращает внимание, в каких случаях особенно выгодно именно аренда, а не приобретение специализированной техники:

  • предприятие только выходит на рынок
  • фирма осваивает новое направление и пока нет уверенности, что оно будет пользоваться спросом
  • компания представляет строительные услуги, но для некоторых узкоспециализированных работ не планирует приобретение собственного автопарка
  • в процессе выполнения подрядных и субподрядных работ собственная техника вышла из строя.

Фирмы, которые уже пользовались арендой спецтехники в различных ситуациях, подтверждают, что это очень выгодно. С точки зрения функциональности, можно проверить ту или иную модель в действии. В пиковые времена реально серьезно увеличить мощности, но при этом снизить затраты на профилактическое обслуживание и ремонт. Легко и быстро разрешить нестандартные ситуации, связанные с нехваткой собственной техники или выходом из строя.

 

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