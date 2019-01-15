Купить шкаф-купе

Многие покупатели уже давно оценили, насколько удобно мебель с раздвижными дверями. Такой шкаф не требует большого количества места впереди себя для открытия дверей, его можно создать по различным размерам, оснастить рисунком на панелях или зеркалами. Одним словом, шкаф-купе — это удачный вид мебели, который легко впишется в любой дизайн.

Многие стараются купить шафу купе для коридора. Здесь легко развесить верхнюю одежду, скрыв ее и устранив визуальное нагромождение вещей в прихожей.

Шкаф-купе хорошо становится в гостиной. Его стоит подбирать под цвет горки или в ее стиль. Так, если основная мебель в гостиной выполнена в дизайне хай-тек, то есть смысл в шкафу-купе предусмотреть контрастные вставки из матового непрозрачного стекла. При классическом оформлении горки в шкафу-купе можно некоторые двери оснастить зеркальным покрытием.

В студии шкаф с раздвижными дверями нередко выполняет роль единственной мебели. Его есть смысл размещать вдоль короткой стенки, благодаря чему Ооа кажется визуально длиннее. А если такой возможности нет, то остальные предметы интерьера в комнате нужно подобрать с рисунком, перпендикулярным к линии размещения шкафа-купе.

В современных моделях используются надежная фурнитура, благодаря чему дверцы двигаются по направляющим легко, останавливаются в нужном месте и не расползаются. Важно, что можно подобрать различные модели, включая те, в которых предусмотрен угловой отсек.

На сайте представлены шкафы-купе в разрезе, благодаря чему покупатель сможет увидеть, какое у них наполнение. Размещение полок и их количество можно выбирать индивидуально. В каждой модели предусмотрены отсеки для коротких вещей, например, рубашек, юбок, брюк, свитера. Шкафах есть возможность разместить штанги, чтобы пальто и другие длинные варианты верхней одежды веселье без изгиба внизу. Высоту и ширину полок покупатель сможет выбрать самостоятельно, пользуясь сайтом. Удобно, что на нём представлены сразу цветовые решения и указана их стоимость.