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16 Январь, 2019


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Строительное проектирование и экспертиза: все, что нужно знать об этом

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в: Новости компаний
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Интенсивное строительство жилых и производственных зданий не должно идти в ущерб качеству и безопасности. Это, казалось бы, логичная вещь соблюдается далеко не всегда. В ряде случаев вина лежит на застройщике, в некоторых моментах могут подводить строительные материалы или быть какие-либо другие серьезные ошибки. Во всех случаях проведенная строительная экспертиза и соответствующее заключение профессионала могут стать отправным документом при взаимоотношениях сторон.

Спорящие стороны могут прийти к необходимости проведения строительной экспертизы добровольно, а в проблемных случаях такое назначается по предписанию другие.

Центр экспертиз и проектов expert-stroy.com уполномочен проводить все виды экспертиз и выдавать экспертные заключения.

Ход проведения экспертизы качества

Точный перечень мероприятий и документы, которые разрабатываются на основе замеров, зависят от конкретной ситуации. Во многом на неё влияет сам объект исследования. Иногда требуется просто проанализировать документацию, на основе которой производилось строительство, а в ряде случаев в сложных проблемах не избежать лабораторных процедур для оценки качества строительных материалов и привлечения специальной техники для проверки соблюдения норм строительства.

Первоначально эксперт оценит проектно-сметную документацию изучит предыдущие заключения, если они имелись. На объекте визуально и при помощи инструмента специалист сможет получить достоверную картину о состоянии строительного объекта и о качестве работ. Все эти данные обрабатываются и выдаётся соответственное заключение.

Что касается частного строительства, тут чаще всего отсутствует спорящая сторона. В экспертизе заинтересован прежде всего сам владелец недвижимости, который планируют провести реорганизацию, например, снести стены, а оставить фундамент, поэтому он нуждается в дополнительной информации.

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