Как выбирать керамическую плитку

Керамическая плитка — это вещь, без которой не обходится ни одно жилое помещение. Этот материал универсален при ремонтных работах, так как имеет ряд преимуществ перед обычными обоями. Эти преимущества возносят керамическую плитку в другую нишу, которая, хоть и не конкурирует с обоями, но всё же используется практически везде. Основными качествами этого материала являются прочность, износостойкость и, самое главное, практичность.

Большое количество людей считает, что керамическая плитка используется исключительно при отделке кухни, ванной и санузла, но это утверждение ошибочно, так как материал универсален и подходит не только для этих комнат, но и для многих других целей. Конечно, плитка идеально подходит для данных нужд, так как легко очищается и долго изнашивается, однако, на сегодняшний день во многих современных интерьерах использоваться именно керамическая плитка.

Основные преимущества керамической плитки

Ценовая категория. Этот материал имеет обширную ценовую категорию, благодаря которой Любой человек может найти себе керамическую плитку, которая подходит ему по бюджету. Существуют оптимальные варианты для каждого человека, так как можно найти и плитку, имеющую сравнительно небольшую цену, и ту, которая будет иметь уже большую цену, но также и лучшие качества.

Легко очищающаяся поверхность. Одно основных преимуществ плитки. В отличие от обоев, которые при попадании воды приходит в негодность, керамическая плитка не испортится даже если вы будете лить на неё воду.

Многочисленные цветовые гаммы. Благодаря этому пункту вы сможете легко подобрать плитку, которая будет подходить под общий интерьер квартиры и интерьер определённой комнаты. Выбрать подходящую по цвету плитку очень легко и даже если у одного производителя вы не сможете найти нужный цвет, то он точно будет представлен у другого производителя.

Виды керамической плитки

Существует несколько видов керамической плитки и каждая из них имеет свои уникальные свойства, которые отличают ее от всех остальных.

Настенная — это легкая плитка небольшого размера, которая является основной составляющей интерьера;

Напольная — этот вид плитки имеет большой формат и увеличенную толщину, благодаря чему отлично подходит для установки системы «тёплый пол»;

Мозаичная — это плитка представлено одним блоком, которая представляет из себя панно из отдельных элементов на сетке;

Керамический гранит — самое крепкое из всех видов плиток, ее основное отличие в добавление специального порошка с минералами, который прессуется под очень большим давлением;

Смальта — это небольшие плитки-бруски из цветного стекла, который имеет огромную цветовую гамму.

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