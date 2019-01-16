Электроэнергия является основной движущей силой современного мира. На её основе работают множество приборов и механизмов, которые обеспечивают комфортные условия жизни каждого человека. Она требуется для работы бытовой различной бытовой техники, осветительных приборов, обогревателей, электроники и прочего электронного и электротехнического оборудования, без которого сейчас сложно представить себе повседневную жизнь. Но за электричество, поставляемого специализированными организациями, требуется платить.

Чтобы вести учёт потреблённой электроэнергии используются специальные приборы, электросчётчики. Они подсчитывают потреблённую мощность, измеряемую в ваттах. Чем мощнее работающее оборудование и чем дольше оно используется, тем большую мощность оно потребляет. Например, обычная лампа накаливания за четыре часа потребляет такую же мощность, как и светодиодная лампа за целые сутки. Для подсчёта израсходованной мощности в приборе учёта используется накопительный счётчик. Это значит, что число в нём постоянно увеличивается. При этом показания счетчика за электроэнергию рассчитываются вручную. За отчётный период принимается календарный месяц, в конце которого снимаются показания с накопительного счётчика. Так как цифра на счётчике постоянно возрастает, от текущих показаний просто отнимаются показания, снятые за месяц до этого. Полученная цифра и служит мерой потреблённой электроэнергии, она принимается для расчёта суммы платежа. Данные, полученные таким путём, должны быть переданы компании, поставляющей электроэнергию, чтобы та смогла рассчитать сумму, которую необходимо будет оплатить за потреблённую электроэнергию.

Благодаря современным технологиям теперь появилась возможность значительно упростить себе жизнь, передавая данные удалённо. Для этого используются несколько способов, каждый может выбрать себе тот, что является более доступным и простым, всё зависит исключительно от человека и его привычек.

• Один из самых популярных и доступных способов – телефонный звонок. Он доступен практически всем жителям, независимо от их знакомства с электроникой.

• Самым же удобным способом является онлайн-кабинет. Это наименее затратно по времени и силам, но требует навыков обращения с компьютером.

• Также можно использовать и другие способы, например, личная явка, электронная почта и другие. Каждый выбирает себе тот, который удобнее всего.