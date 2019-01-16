Монтаж вентиляционных систем предусматривает установку калориферов, двигателей, вентиляторов, воздуховодов и другого оборудования.

При организации устройств, обеспечивающих транспортировку, подачу, обработку и удаление воздуха, монтаж систем вентиляции и кондиционирования является одним из важнейших этапов. Работа предусматривает установку отдельных элементов, которые в комплексе будут обеспечивать эффективную систему транспортирования воздуха.

Особенности монтажа электродвигателей и вентиляторов

Комплекс работ предусматривает установку целого ряда компонентов, например, вентиляторов. Перед монтажом вентиляционного оборудования необходимо убедиться в соответствии размеров и векторов вращения колеса вентилятора. Рассматриваемый элемент должен быть надежно защищен от воздействия атмосферных осадков. При работе электрического оборудования и вентилятора возникает вибрация, которая посредством воздуховодов и стен может передаваться на дальние расстояния. Поэтому в процессе монтажа используются специальные виброзащитные материалы и амортизаторы. Для установки электродвигателей предназначены специальные виброизолирующие подставки. снизить уровень шума позволяют глушители и вставки, монтируемые внутри воздуховодов.

Установка воздуховодов

Обычно установка вентиляционных систем осуществляется после отделочных работ. Монтаж сетей проводится в строгом соответствии с проектной документацией. Монтаж воздуховодов систем осуществляется под прикрытием, тем самым, не мешая размещению промышленного оборудования. Для установки воздуховодов используют специальные крепежные элементы: кронштейны, хомуты и специальные подвески. Все крепежи изготавливаются в соответствии с размерами воздуховодов. Специалисты отмечают, что установка воздуховодов систем должна проводиться крупными узлами, которые собираются на первом этапе. Благодаря этому удается существенно сэкономить время на монтажные работы.

При выполнении монтажных работ используется профессиональный инструмент, качественные расходные материалы и крепежи. Но в целом, все виды работ, связанные с установкой системвентиляции и кондиционирования требуют высокого профессионализма, опыта и использование качественных материалов. Подробную информацию можно получить на сайте http://arnigroup.ru/services.