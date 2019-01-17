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17 Январь, 2019


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Вентиляция для производств

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в: Новости компаний
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Один из обязательных элементов, необходимых для комфортной деятельности работников предприятий, является система вентиляции. Она предназначена для удаления вредных веществ и соблюдения технологического процесса производства.

Вентиляция для производств предусматривает составление детального проекта, который существенно отличаются от систем, устанавливаемых в административных зданиях. Во-первых, на промышленных объектах предусмотрена установка локальных систем. Во-вторых, в процессе проектирования необходимо учитывать то, что технологический процесс сопровождается выделением вредных веществ. Поэтому работы такого направления должны осуществляться профессионалами, обладающими необходимыми знаниями и опытом.

Проектная работа и установка систем вентиляции на промышленных объектах

Существует специальная классификация вентиляционных систем. В целом, все они делятся на вытяжные и приточные. Кроме того, существуют локальные, аварийные и другие виды вентиляционных систем. Например, локальная вентиляция предназначена для устранения загрязнения непосредственно в местах ее образования. Также существует общая система вентиляции, предназначение которой сводится к устранению загрязнений, которые не были удалены локальной. Функция приточной вентиляции сводится к тому, чтобы обеспечить оптимальный воздухообмен и устранить загрязнение. Если же говорить об аварийной вентиляции, то она предназначена для включения в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

На некоторых предприятиях устанавливают системы с рекуперацией тепла. Их монтаж возможен том случае, если на предприятии отсутствует токсичные загрязнения, повышенный уровень влажности и т.д.. Такие системы устанавливают на предприятиях, где отсутствуют токсичные выбросы, повышенный уровень влажности, маслянистые загрязнения и т.д. Характерной особенностью приточно-вытяжных систем с рекуперацией тепла является возможность сэкономить на отоплении. Специально для производственных цехов устанавливаются приточные установки. В таком случае исключёна возможность монтажа установок с рекуперацией тепла.

Подробную информацию о проектировании вентиляции, подбору оборудования для промышленных предприятий, монтажу систем и пусконаладочных работах можно получить на сайте инжиниринговой компании «Концепт климат». Информация доступна на сайте climat-ukraine.com/uslugi/uslugi-ventilyacii/dlja-proizvodstv.

Предприятие осуществляет проектирование и монтаж вентиляционных систем для торговых центров, производственных предприятий, комбинатов, магазинов, заведений общественного питания, а также коттеджей и квартир.

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