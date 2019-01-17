Чугунные ванны в широком ассортименте можно выбрать на официальном сайте интернет-магазина завода Универсал. Изделия представлены разной длины, глубины и комплектации.

Множество людей используют чугунные ванны Россия, изготовленные отечественным предприятиям с соблюдением всех необходимых стандартов качества. Предприятие реализует несколько моделей, представленных в среднем ценовом сегменте. Потенциальные клиенты могут отсортировать чугунные ванны по категориям, длине, ширине, глубине и аксессуарам. Вся продукция является сертифицированный. Соответствующий информацию можно получить непосредственно на сайте.

Доставка чугунных ванн по Москве обойдется покупателю в 500 руб. Доставка до транспортной компании 950 руб.. Детали можно узнать в соответствующем разделе сайта интернет-магазина.

Ванны универсал Россия представлены несколькими моделями. Например, чугунная ванна Грация длиной 170 см. Ширина изделия составляет 40 см, а объём 196 л. При покупке рекомендуется учитывать, что речь идёт о чугуне. Поэтому вес такой ванны превышает 100 кг. Это доставляет определенные неудобства при транспортировке. Тем не менее, чугун является долговечным материалом, обладающим высокими эксплуатационными характеристиками. Поэтому ванна рассчитана на использование в течение нескольких десятилетий. Так, в соответствии с информацией, представленной на сайте производителя, трехслойное покрытие титана гарантирует минимальный срок использования в течение 25 лет. Необходимо отметить, что такими эксплуатационными характеристиками не обладает ни одна ванна, изготовленная из полимерных материалов.

Покупателям рекомендуется обратить внимание на весь ассортимент чугунных ванн универсал. Изделия рассчитаны на установку в помещениях разных размеров, начиная от малогабаритных квартир и заканчивая просторными комнатами. Например, в каталоге интернет-магазина можно приобрести чугунную ванну Каприз длиной всего 120 см. Чугунное изделие весит всего 74 кг и рассчитана на 148 л. Все изделия комплектуются металлическими ножками. Продукция российского производителя отличается безупречным качеством.

Чтобы придать ванной комнате индивидуальность и характерный стиль, рекомендуется обратить на чугунные изделия Престиж. Такие ванны оборудованы комфортными подголовниками и дополнительными аксессуарами. Изысканный дизайн гарантирует комфортный прием водных процедур. Подробную информацию о продукцииможно получить непосредственно на сайте интернет-магазина zavod-universal.ru.