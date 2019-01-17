Пожарная сигнализация является неотъемлемым и крайне важным элементом системы обеспечения безопасности промышленных объектов, гражданских зданий и других сооружений.

ПожСтройРегион специализируется на предоставлении услуг по проектированию и монтажу систем пожарной безопасности. Также клиентам предоставляются услуги по техническому обслуживанию и проектированию охранной безопасности, формированию локально-вычислительных сетей, организацией испытаний и замеров, проектированию систем контроля доступа и т.д.

Сфера КСОБ требует профессионального подхода, наличия соответствующих навыков, опыта, а также использования соответствующего оборудования. Специалисты компании справляются с задачами любой сложности. Клиентам гарантируется комплекс услуг под ключ, начиная от разработки инженерных проектов и заканчивая техническим обслуживанием систем.

Услуги компании ПожСтройРегион

На официальном сайте компании заинтересованные лица могут заказать монтаж систем пожаротушения, оповещения, пожарной сигнализации. Компания осуществляет проектирование, обоснованием для которого является всестороннее изучение объекта и составление технического задания. Специалистами осуществляется полный комплекс услуг по согласованию решений в контролирующих органах.

В сферу деятельности предприятия входит обучение персонала, подготовка к проверке ОНД, огнезащита материалов и конструкций, создания систем пожаротушения и оповещения.

Проектирование и обслуживание систем охранной безопасности

В соответствующем разделе сайта потенциальные клиенты могут заказать услуги по проектированию систем контроля доступа, сигнализации, видеонаблюдения и охранной сигнализации. Предоставляется полный комплекс услуг по мониторингу систем, их техническому обслуживанию и ремонту. На официальном сайте компании представлен полный комплекс услуг с периодичностью обслуживания специализированных организаций. Обычно визуальный осмотр, диагностика неисправностей, замер необходимых величин, проверка работоспособности и других функций осуществляется ежеквартально или ежемесячно. Здесь же можно ознакомиться со стоимостью услуг по обслуживанию систем пожарной безопасности, видеонаблюдения и охранной сигнализации. Потенциальные клиенты могут уточнить детали непосредственно на сайте, воспользовавшись формой онлайн связи. Также на ресурсе представляла заявка на расчет, благодаря которой можно предварительно оценить стоимость системы.