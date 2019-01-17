Выполнение определенных видов строительных работ осуществляется компаниями исключительно на основании лицензий, разрешений и других документов. Одним из них является допуск СРО.

Необходимо отметить, что рассматриваемое свидетельство необходимо не только строительным организациям, но и другим предпринимателям, занимающимся инженерными изысканиями, другими видами проектных работ. Также необходимо подчеркнуть что именно допуск СРО строителей является основным документом, регламентирующим деятельность и предоставляющий возможность осуществлять отдельные виды работ.

Появление саморегулируемой организации обусловлено необходимостью стандартизации производства, а также соблюдение надлежащих стандартов, позволяющих создавать качественные продукты или услуги. С появлением саморегулируемых организаций у индивидуальных предпринимателей появилось гораздо больше возможностей для влияния на государственный аппарат, устраняя несовершенства законодательства.

Особенности оформления

В строительном сегменте, а также при осуществлении проектных изысканий, изготовление документации, выполнении некоторых других работ индивидуальный предприниматель или юридическое лицо должно иметь свидетельство СРО, гарантирующие безопасность строительных работ. Оформление доступно юридическим лицам, независимо от территориального расположения. В соответствии с законодательством Российской Федерации, субъект, осуществляющий деятельность в строительной отрасли, может иметь несколько допусков СРО.

Наличие рассматриваемого допуска открывает перед участниками рынка возможность осуществлять строительные работы. Кроме того, внесение в реестр членов СРО обеспечивает эффективное развитие сегмента, защиту интересов, своевременное информирование членов организации о тендерах и других мероприятиях.

При выполнении работ без свидетельства СРО предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, законодательством предусмотрена ликвидация предприятия при нарушение действующего законодательства. Решение о ликвидации принимается только в судебном порядке. Свидетельство СРО не ограничена во времени. Такая норма прописана в Градостроительном кодексе. В то же время, субъект имеет право досрочно выйти из СРО по собственному желанию. Также срок действия допуска прекращается в том случае, если имеют место выявленные нарушения и другие виды дисциплинарной ответственности.