Панели Экокварц. Качественная звукоизоляция по доступной цене

Звукоизоляция – термин, часто употребляющийся в машиностроении, не так давно перешёл и в привычный нам обиход. Ведь для комфортного проживания недостаточно хорошо построенного дома. Для создания атмосферы тишины и уюта не так давно стали применяться звукоизоляционные панели.

Начнём издалека.

Звукоизоляция – это комплексная защита помещения от звуков, поступающих извне, таких как: шумных соседей, оживленной автострады на улице и т.п. Наверное, каждому человеку хочется возвращаться после тяжёлого насыщенного дня в тихую и спокойную обстановку собственного дома или квартиры.

Для реализации данных условий применяют звукоизоляционные панели – систему скомбинированных материалов, предназначенных для установки в помещениях на пол, стены, потолок и перегородки.

В настоящее время существует несколько лидеров на рынке звукоизоляционных панелей:

ЭкоКварц SoundGuard СоноПлат.

И давайте же определим, как выбирать звукоизоляционные панели среди представленных вариантов.

Если вы выбираете исходя из технических параметров, то панели Экокварц, СоноПлат и СаундГард обладают абсолютно одинаковыми основными характеристиками – длина 1200 мм, ширина 800 мм и толщина 12 мм.

Главным параметром, определяющих их различие являются кромки панелей. У панелей СаундГард вертикальные кромки имеют небольшие «ямы», что создаёт зазоры между панелями при их монтаже. В свою очередь, звукоизоляционные панели Соноплат и Экокварц имеют ровные кромки, что позволяет минимизировать расстояние между материалом при его установке.

Ну и последним, немаловажным (ключевым) фактором при выборе производителя является цена.

ЭкоКварц – 720 руб/шт SoundGuard – 850 руб/шт СоноПлат – 870 руб/шт.

На основании полученных нами суждений можно сделать вывод, что все панели имеют примерно одинаковые характеристики, но отличаются по цене. Приобретая звукоизоляционные панели вышепредставленных брендов, вы получите идентичный результат, разница заключается в нюансах – неровных кромках у некоторых производителей, которые могут попытаться устранить в дальнейшем и представители строительно-ремонтной компании, выполняющие монтаж. Все зависит от опыта и компетенций бригады.

Но что характерно для данного сегмента – рынка звукоизоляции – цена панелей – низкая она или высокая – совершенно не говорит о качестве продукции. Как показал наш краткий обзор, самые доступные по стоимости панели обладают характеристиками ничуть не хуже, а то и лучше.

Поэтому, для того, чтобы создать в своем доме атмосферу тишины, покоя и защиту от внешних шумов, выбирайте панели, основываясь на параметрах, а не на высокой стоимости и известном бренде.

Экономьте бюджет и получайте качественный результат!