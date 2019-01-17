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17 Январь, 2019


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Панели Экокварц. Качественная звукоизоляция по доступной цене

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в: Новости компаний
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Панели Экокварц. Качественная звукоизоляция по доступной ценеЗвукоизоляция – термин, часто употребляющийся в машиностроении, не так давно перешёл и в привычный нам обиход. Ведь для комфортного проживания недостаточно хорошо построенного дома. Для создания атмосферы тишины и уюта не так давно стали применяться звукоизоляционные панели.

Начнём издалека.

Звукоизоляция – это комплексная защита помещения от звуков, поступающих извне, таких как: шумных соседей, оживленной автострады на улице и т.п. Наверное, каждому человеку хочется возвращаться после тяжёлого насыщенного дня в тихую и спокойную обстановку собственного дома или квартиры.

Для реализации данных условий применяют звукоизоляционные панели – систему скомбинированных материалов, предназначенных для установки в помещениях на пол, стены, потолок и перегородки.

В настоящее время существует несколько лидеров на рынке звукоизоляционных панелей:

  1. ЭкоКварц
  2. SoundGuard
  3. СоноПлат.

И давайте же определим, как выбирать звукоизоляционные панели среди представленных вариантов.

Панели Экокварц. Качественная звукоизоляция по доступной ценеЕсли вы выбираете исходя из технических параметров, то панели Экокварц, СоноПлат и СаундГард обладают абсолютно одинаковыми основными характеристиками – длина 1200 мм, ширина 800 мм и толщина 12 мм.

Главным параметром, определяющих их различие являются кромки панелей. У панелей СаундГард вертикальные кромки имеют небольшие «ямы», что создаёт зазоры между панелями при их монтаже. В свою очередь, звукоизоляционные панели Соноплат и Экокварц имеют ровные кромки, что позволяет минимизировать расстояние между материалом при его установке.

Ну и последним, немаловажным (ключевым) фактором при выборе производителя является цена.

  1. ЭкоКварц – 720 руб/шт
  2. SoundGuard – 850 руб/шт
  3. СоноПлат – 870 руб/шт.

Панели Экокварц. Качественная звукоизоляция по доступной ценеНа основании полученных нами суждений можно сделать вывод, что все панели имеют примерно одинаковые характеристики, но отличаются по цене. Приобретая звукоизоляционные панели вышепредставленных брендов, вы получите идентичный результат, разница заключается в нюансах – неровных кромках у некоторых производителей, которые могут попытаться устранить в дальнейшем и представители строительно-ремонтной компании, выполняющие монтаж. Все зависит от опыта и компетенций бригады.

Но что характерно для данного сегмента – рынка звукоизоляции – цена панелей – низкая она или высокая – совершенно не говорит о качестве продукции. Как показал наш краткий обзор, самые доступные по стоимости панели обладают характеристиками ничуть не хуже, а то и лучше.

Поэтому, для того, чтобы создать в своем доме атмосферу тишины, покоя и защиту от внешних шумов, выбирайте панели, основываясь на параметрах, а не на высокой стоимости и известном бренде.

Экономьте бюджет и получайте качественный результат!

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