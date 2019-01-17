Столешница из оникса купить

В любом интерьере столешница выполняет несколько функций. Первая из них – функциональная. Она используется как рабочая поверхность, поэтому должна обладать определёнными свойствами, обеспечивающими длительный срок эксплуатации и нужную прочность. Вторая функция столешницы – декоративная. Столешница способна украсить собой помещение, создавая нужную атмосферу и притягивая к себе взгляды. Чтобы обеспечить столешнице лучшие характеристики её изготавливают из различных материалов. Одним же из самых лучших является оникс.

Оникс – это природный камень, сочетающий в себе лучшие качества. Используя их, можно получить отличную столешницу, которая впишется в любой дизайн, обеспечит наилучший вид и функциональность. Если столешницу из оникса купить, можно будет воспользоваться всеми преимуществами, что даёт этот камень.

• Оникс отличается от остальных природных камней своим интересным внешним видом. Благодаря включениям различных минералов, которые в нём содержаться, он может обладать разными цветами. Неповторимые узоры, созданные самой природой, смогут украсить любое помещение. Этот камень имеет дорогой внешний вид, создавая неповторимую атмосферу.

• У оникса есть одно уникальное свойство, которым не может похвастать ни один другой. Оникс обладает прозрачностью. Это позволяет из создавать столешницы с подсветкой, которые имеют очень необычный внешний вид.

• Как и любой другой камень, оникс не подвержен воздействию воды. Это позволяет использовать его в местах с постоянной большой влажностью. Столешницы, изготовленные из оникса, можно использовать в ванных комнатах, где имеется постоянное воздействие воды. При этом столешница не теряет своих свойств и не разрушается.

• Камень – прочный материал. Такая столешница имеет большой срок эксплуатации. На ней не остаётся следов от внешних воздействий, поэтому она очень долго не потребует какого-либо ремонта.

• За такой столешницей достаточно легко ухаживать. Для неё не нужно подбирать специальные моющие средства, мыть её можно любым средством, даже самым агрессивным, если это понадобится.

• Одно из самых важных качеств каменной столешницы – на неё не образуется грибок. В условиях постоянной сырости это является большим преимуществом перед столешницами из любых других материалов.

Столешница, изготовленная из оникса, будет служить долгое время, требуя лишь минимального ухода за собой.