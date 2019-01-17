жк днепропетровская 37 студия 3.3

17 Январь, 2019


Актуальное
Главная
Новости компаний

Столешница из оникса купить

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

В любом интерьере столешница выполняет несколько функций. Первая из них – функциональная. Она используется как рабочая поверхность, поэтому должна обладать определёнными свойствами, обеспечивающими длительный срок эксплуатации и нужную прочность. Вторая функция столешницы – декоративная. Столешница способна украсить собой помещение, создавая нужную атмосферу и притягивая к себе взгляды. Чтобы обеспечить столешнице лучшие характеристики её изготавливают из различных материалов. Одним же из самых лучших является оникс.

Оникс – это природный камень, сочетающий в себе лучшие качества. Используя их, можно получить отличную столешницу, которая впишется в любой дизайн, обеспечит наилучший вид и функциональность. Если столешницу из оникса купить, можно будет воспользоваться всеми преимуществами, что даёт этот камень.

• Оникс отличается от остальных природных камней своим интересным внешним видом. Благодаря включениям различных минералов, которые в нём содержаться, он может обладать разными цветами. Неповторимые узоры, созданные самой природой, смогут украсить любое помещение. Этот камень имеет дорогой внешний вид, создавая неповторимую атмосферу.

• У оникса есть одно уникальное свойство, которым не может похвастать ни один другой. Оникс обладает прозрачностью. Это позволяет из создавать столешницы с подсветкой, которые имеют очень необычный внешний вид.

• Как и любой другой камень, оникс не подвержен воздействию воды. Это позволяет использовать его в местах с постоянной большой влажностью. Столешницы, изготовленные из оникса, можно использовать в ванных комнатах, где имеется постоянное воздействие воды. При этом столешница не теряет своих свойств и не разрушается.

• Камень – прочный материал. Такая столешница имеет большой срок эксплуатации. На ней не остаётся следов от внешних воздействий, поэтому она очень долго не потребует какого-либо ремонта.

• За такой столешницей достаточно легко ухаживать. Для неё не нужно подбирать специальные моющие средства, мыть её можно любым средством, даже самым агрессивным, если это понадобится.

• Одно из самых важных качеств каменной столешницы – на неё не образуется грибок. В условиях постоянной сырости это является большим преимуществом перед столешницами из любых других материалов.

Столешница, изготовленная из оникса, будет служить долгое время, требуя лишь минимального ухода за собой.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X