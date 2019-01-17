Какой техникой укомплектовать склад

Ни одно крупное предприятие не сможет функционировать без наличия складских помещений. Для складирование сырья и его перемещения требуется использование соответствующей техники и оборудования.

Складское оборудование обычно делятся на 2 группы: стационарное и передвижное. Под стационарным оборудованием необходимо понимать стеллажи, шкафы, контейнеры и другие элементы, необходимые для эффективного хранения сырья и товаров. В свою очередь, передвижная техника обеспечивает погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку сырья или товаров по складскому помещению, а иногда и за его пределами. Узнать подробнее о складском оборудовании можно на сайте специализированной компании. Здесь представлены ножничные, фасадные, телескопические подъемники, штабелеры, тележки и другое оборудование, используемые на складских предприятиях.

Оборудование для размещения

Основным элементом любого склада является стационарное оборудование, необходимое для хранение сырья. Для этих целей используют различные виды стеллажей, например глубинные, многоэтажные, потолочные и т.д. Выбор соответствующего оборудования зависит от размеров склада и вида сырья, которое будет храниться на складе. В некоторых случаях между уровнями стеллажей устанавливаются специальные лестницы, обеспечивающие комфортное перемещение людей. В любом случае к размещению стеллажей, контейнеров и других элементов необходимо подходить профессионально, обеспечивая беспрепятственное перемещение людей и транспорта во всех векторах.

Складская техника для транспортировки и перемещения

Для погрузочно-разгрузочных работ, перевозки используют различные виды техники. Наиболее распространенным видом складской техники являются ручные тележки с двумя и четырьмя колесами. На сегодняшний день практически на всех предприятиях применяют гидравлические тележки, благодаря которым можно с лёгкостью перемещать груз массой до 3 тонн. Также широкую популярность получили гидравлические тележки, позволяющее не только транспортировать груз, но и поднимать его на высоту до 4-5 метров.

Для выполнения определённого вида работ не обойтись без погрузчиков. Достаточно часто на небольших складах используют штабелеры. Такое оборудование может поднимать грузы на высоту до 10 и 12 м, отличается маневренностью и возможностью работы в узких проходах. Для этих целей используют ручные и электрические устройства. Как правило, штабелер предназначен исключительно для выполнения внутренних работ. Если же нужно оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных работ за пределами склада, то используют преимущественно погрузчики.