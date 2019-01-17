Какие задачи решает видеонаблюдение

Одним из обязательных атрибутов системы безопасности, организуемой в офисе, магазине, частном доме и в других местах, давно уже стала система видеонаблюдения. Если раньше она была достаточно большой экзотикой, доступной только большим предприятиям за немалые деньги, то теперь её установку может позволить себе буквально каждый.

На сегодняшний день систему видеонаблюдения можно встретить не только в коммерческой или государственной организации, но и в частном доме. Все уже давно оценили все возможности, что даёт установка системы видеонаблюдения в офисе или видеонаблюдение для частного дома от компании «Подряд». Все подробности можно узнать на сайте . Благодаря видеонаблюдению можно получить многие преимущества.

• Профилактика любых нарушений. У многих людей пропадает любое желание совершать какие-либо противоправные действия, если на территории установлена камера видеонаблюдения. К примеру, на парковках, где установлена камера, значительно уменьшается количество попыток угона. Если камера есть в подъезде, то любой несколько раз подумает, прежде чем испортить дверь или написать что-либо на стенах.

• С имеющейся записью камеры видеонаблюдения гораздо проще поймать преступника. Если он совершил кражу или испортил какое-либо имущество, то запись поможет опознать его и взыскать за нанесённый ущерб.

• Для многих сотрудников таким образом можно обеспечить безопасную работу. Многим приходится работать с материальными ценностями, к которым хотя бы вскользь имеют доступ посторонние. Наличие видеонаблюдения поможет защитить сотрудников от любых посягательств и имущество предприятия, которое находится в их ведении.

• При помощи камеры видеонаблюдения можно следить за придомовым участком. Это особенно актуально для тех, кто не держит сторожевых собак и часто покидает дом по работе, когда в доме никого не остаётся. Ещё больше этот вопрос актуален для загородных коттеджей, оставляемых на долгое время без присмотра. В таких ситуациях видеонаблюдение даст возможность вовремя среагировать на происходящие на территории коттеджа или в самом коттедже события.

• Одним из больших достоинств видеонаблюдения является наличие возможности получить запись событий, зафиксированных камерой. В этом случае можно получить сведения о событиях, происходивших некоторое время назад, что всегда является ценным источником информации во время следственных мероприятий.