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17 Январь, 2019


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Завесы ПВХ термоизолирующие

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в: Новости компаний
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Термоизолирующие завесы из поливинилхлорида устанавливают для обеспечения комфортного температурного режима. Упомянутые элементы позволяют снизить энергетические затраты, связанные с отоплением.

Купить завесы поливинилхлоридные термоизолирующие можно по ссылке на сайте специализированной компании Мир тентов. Покупателям предлагается продукция непосредственно от производителя. Завесы ПВХ отличается безупречным качеством. Предоставляется гарантия. Все изделия выполнены в соответствии с размерами ворот и дверных проемов.

Что такое завесы? Нюансы выбора и общее описание

Речь идёт о специальных лентах, изготовленных из гибкого поливинилхлорида. При монтаже эти устройства размещаются внахлёст. Монтаж рассматриваемых элементов осуществляется с помощью специальных крепежей. Изделия изготавливаются разных типоразмеров в зависимости от требований заказчика. Завесы ПВХ предназначенные для эксплуатации в разных температурных условиях. С учётом этого параметра выделяют морозостойкие стандартные и специальные завесы.

Выбор завесов ПВХ в зависимости от температурного диапазона

На промышленных предприятиях часто используют специальные завесы, рассчитанные на эксплуатацию при температуре до 70 градусов по Цельсию. Стандартные элементы устанавливают в помещениях, где температура варьируется и от минус 5 до плюс 50 градусов по Цельсию.

Также широкое распространение получили завесы ПВХ термоустойчивые, предназначенная для установкив холодильных и морозильных камерах. Такие элементы рассчитаны на эксплуатацию при температурах до минус 45 градусов.

Производство термоизоляционных завесов

Компания Мир Тентов занимается производством качественных завесов для торговых центров, производственных цехов и других промышленных предприятий. Для изготовления продукции используются качественные расходные материалы европейского производителя EXTRUFLEX. Продукция отличается высоким уровнем износостойкости, проста в монтаже эксплуатации. В каталоге компании нужно приобрести готовые завесы разных размеров и цветов. В ассортименте представлены морозостойкие, стандартные и специальные завесы для складских, торговых, промышленных и других предприятий.

Вся продукция отличается безупречным качеством. Подробную информацию о термоизолирующих завесах можно получить непосредственно на официальном сайте производителя по адресу https://mirtentov.ru/category_45.html.

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