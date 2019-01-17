Бесплатная юридическая помощь

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17 Январь, 2019


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в: Новости компаний
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Все вопросы, касающиеся купли-продажи недвижимости, требуют тщательного изучения и анализа. Не является исключением и приобретение квартиры в новостройках.

На первый взгляд покупка квартиры у застройщика может показаться безопасной сделкой. Но существует целый ряд нюансов, о которых даже не подозревают обычные граждане. Поэтому рекомендуется заручиться поддержкой профессионального юриста. Это можно сделать на сайте yur01.com, причём получить юридическую помощь можно совершенно бесплатно. Итак, остановимся на рисках, связанных с приобретением квартиры в новостройках.

Изменение цены и появление дополнительных условий

После подписания договора необходимо особое внимание уделить определению цены квадратного метра. Если речь идет о стоимости квадратных метров, оцениваемых на этапе проектирования, то они будут ниже, чем окончательная, фактическая цена. Поэтому покупателю непременно придется доплачивать. Недобросовестные компании пользуется этим и манипулируют окончательной стоимостью квадратных метров.

В соответствии с договорными условиями покупатель недвижимости может стать членом ЖСК. Это также приведет к дополнительным расходам и манипуляциям со стоимостью.

Есть ли право на землю

Обычно на этапе строительства нового дома земельный участок арендуется застройщиком. Владельцем земли может быть кто угодно, начиная от частной компании и заканчивая стратегическими предприятиями. Обычно это не контролируется покупателем. Зато профессиональные юристы всегда обращают внимание на эту деталь и проверяют информацию в государственном реестре.

Соответствие проекту

Уже известны многочисленные факты, когда застройщик возводил меньшее количество этажей, чем было запроектировано. В таком случае определённое количество инвесторов останутся ни с чем. Также вполне возможно, что строительство дома будет заморожено в связи с отсутствием разрешительных документов. Также в договоре отображается информация о состоянии будущей квартиры, которая будет передана владельцу. В рекламных материалах потенциальным клиентам обещают гораздо больше, чем они получают на самом деле. Застройщик может пообещать установить солнечные батареи, двери из натуральной древесины, системы умный дом и многое другое. Но если всё это не прописано в договоре, то такие обещания остаются пустыми словами.

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