Ценные свойства легированной стали и её применение

Что такое легированная сталь?

Легированная сталь существенно отличается от обычной углеродистой благодаря своим особенным свойствам, которыми последняя не обладает. В её состав, кроме обычных компонентов, входят дополнительные примеси. Они значительно расширяют возможности эксплуатации материала, поэтому легированная сталь может применяться там, где нельзя использовать обычную (и наоборот). Вместе с тем изменяются и свойства материала — к примеру, легированная сталь хуже проводит тепло, чем углеродистая. Всё это влияет на особенности работы с ней, в том числе и на технологию закалки. К примеру, закалка шарикоподшипниковой легированной стали осуществляется при температуре 840 градусов, после чего следует её охлаждение и полуторачасовое выдерживание при отпуске. Только при тщательно соблюдённой технологии закаливания материал сможет приобрести необходимую прочность и будет готов к дальнейшему использованию по предназначению.

Свойства и применение

То, какие компоненты добавляются в легированную сталь при её изготовлении, определяет и сферу использования этого ценного материала. Набор входящих в её состав элементов очень просто определить по специальной маркировке. Буквы в ней означают наличие того или иного легирующего элемента, а цифры — средний процент его содержания в материале. В целом легированная сталь обладает такими характерными особенностями:

Высокой устойчивостью к коррозии. Из-за этого изделия из неё могут использоваться в условиях повышенной влажности, при которых обычная сталь будет быстро ржаветь и крошиться, теряя свою изначальную прочность.

Твердостью, которая обеспечивается добавлением таких элементов, как марганец и хром. Благодаря этому материал способен выдерживать колоссальные нагрузки, что отражается и на особенностях его применения.

Устойчивостью к воздействию высоких температур. Даже при очень сильном нагреве качественная легированная сталь не потеряет своей формы, а изделие из неё будет всё так же хорошо выполнять свои функции.

Значительной прочностью и пластичностью.

Предметы, изготовленные из неё, можно увидеть практически повсюду. К примеру, благодаря своей прочности и устойчивости к коррозии она является незаменимым материалом для производства качественных медицинских инструментов, а также инструментов для работы с ювелирными изделиями. Из неё изготавливаются многие детали станков для резки металлопроката, свёрла, разнообразные бытовые предметы и инструменты. Наверняка у каждого дома есть любимый кухонный нож, который после заточки очень долго остаётся острым и которым сможет пользоваться ещё не одно поколение. Такие ножи изготавливаются именно из легированной стали, поэтому их использование на кухне приносит одно лишь удовольствие.