Отличия видов ремонта квартир

Ремонт жилья — востребованная услуга. Однако, нередко заказчики затрудняются с выбором. Наиболее распространённые виды ремонтов — это:

В данном материале речь пойдёт об отличительных чертах каждого вида работ.

Отличие ремонта «под ключ» и частичного ремонта

Ремонтом «под ключ» называют комплекс работ, в который входят мероприятия, направленные на восстановление жилья. Пользование отремонтированной квартирой возможно тотчас же после завершения работы. В большинстве случаев, она производится одним подрядчиком. Также он может поручить ремонт субподрядной организации и контролировать его выполнение. Ремонт «под ключ» состоит из работ, создающих оптимальные условия для владельцев квартиры. Заказчик получает жильё в полностью пригодном для проживания состоянии. Комплексностью называется полный объём производимых услуг.

Частичный ремонт подразумевает гораздо меньший объём работ. Он производится на отдельных площадях квартиры. Условия оговариваются индивидуально. Предназначение данного вида услуг — ликвидация конкретных неисправностей и неудобств.

Разница между капитальным и косметическим ремонтом

Косметический ремонт производят спустя несколько лет после капитального. Он может совершить кардинальную перемену облика жилья. Проведение косметического ремонта не включает в себя разрушения, сносы стен, демонтаж перегородок. Он характеризуется как восстанавливающий.

Ремонт предполагает такие работы, как:

поклейка обоев;

покраска потолков;

окрашивание оконных и дверных блоков, плинтусов;

шлифовка паркета и покрытие его лаком;

частичная шпатлевка;

прочие косметические работы.

Капитальные работы могут включать проведение перепланировки. В обязательном порядке предусмотрены замена электрической проводки и сантехники. В ванной комнате и туалете происходят глобальные изменения. Переделка может дойти до сноса санузла и сооружения нового. Капитальная реконструкция предполагает использование инновационных технологий и новейших материалов.

Евроремонт и дизайнерский ремонт

Евроремонтом называются ремонтные работы, выполненные по европейским нормам произведения отделки. Евроремонт — ощутимый результат применения новейших технологий. Они позволяют превращать стандартные жилые площади в прекрасные и комфортные помещения. В таких жилищах царит гармония стиля, эстетики, удобства и надёжности.

Дизайнерским ремонтом называется работа эксклюзивного качества. Она заключается в воплощении уникальных авторских проектов. При выполнении данного вида ремонта, дизайнер, выполняющий работу, обязательно учитывает индивидуальные вкусы и пожелания хозяев квартиры.

Перед ремонтными работами выполняется подготовительный этап. Он включает в себя разработку планировки и инженерных чертежей. Проводится компьютерная визуализация. Итогом кропотливой работы будут апартаменты мечты со множеством стильных декоративных решений. В них будет продумано абсолютно всё необходимое, вплоть до мельчайших деталей. Жильё обретёт индивидуальный облик.