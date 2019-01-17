Оптовая поставка строительных материалов в розничные магазины

Различные виды строительных материалов востребованы в любое время года. Особенно спрос возрастает летом, так как это самый удачный период для ремонта и строительства жилья.

Среди розничных магазинов в сфере стройматериалов отмечается большая конкуренция. Именно поэтому важно предложить потребителю большой ассортимент товаров, чтобы покупатель смог приобрести нужные материалы в одном месте по приемлемой стоимости. Для решения этой задачи необходим надежный поставщик, предлагающий огромный выбор продукции.

Наладить процесс поставки материалов по выгодной цене – задача не из легких. Вопрос: «Как и где найти оптового поставщика строительных материалов для розничного магазина?» — задают себе сотни начинающих бизнесменов в строительной сфере. Большинство предпринимателей торопятся как можно быстрее запустить свое дело. Вследствие этого осуществляют выбор в пользу недобросовестных поставщиков, подписывают договоры с ненадежными организациями. Это может привести к потере денежных средств, а также к закрытию розничного магазина. В статье даны несколько полезных советов, которые помогут Вам исключить подобные ситуации.

Сотрудничество с крупным поставщиком стройматериалов дает ряд преимуществ. Это надежность, оперативная транспортировка заказа, грамотные консультанты, которые подскажут ответ на любой возникший вопрос, выгодные акции и бонусы. По каким параметрам стоит выбирать поставщика для розничного магазина? Ряд критериев, на которые необходимо обратить внимание:

* опыт работы в строительной сфере;

* большой ассортимент предложенных товаров;

* выгодные цены;

* хорошие скидки для постоянных клиентов;

* возможность транспортировки материалов в другие города;

* высокое качество товаров.

Выделяют три категории поставщиков:

— непосредственно сами производители;

— дилеры и дистрибьюторы, являющиеся официальными представителями производителя;

— перекупщики.

Где найти поставщика стройматериалов для розничного магазина?

Это могут быть специализированные ярмарки, где можно лично пообщаться с представителями организаций и обменяться контактами. Если этот вариант Вам не подходит, в сети интернет представлен огромный выбор магазинов, предлагающих товары по оптовым ценам. Сделать заказ таким способом достаточно просто. Необходимо выбрать нужные товары и оформить покупку. Минус такого способа – возможность попасть на недобросовестных продавцов. Другим вариантом являются рекомендации и отзывы предпринимателей, которые уже приобретали продукцию у данного поставщика.

Купить стройматериалы во Владивостоке оптом для Вашего розничного магазина предлагает интернет-магазин «ФАСАДКОМ». Если Ваша торговая точка территориально находится в другом городе, осуществляется доставка строительных материалов во все города России. Это очень удобно и выгодно. В магазине представлена продукция от компании ООО Восточное, которая более 15 лет занимается поставкой стройматериалов высокого качества. Именно поэтому «ФАСАДКОМ» — это действительно подходящий вариант для тех, кто хочет открыть свое дело или уже имеет розничные магазины.

Сотрудничество с надежным поставщиком – это залог успеха Вашего бизнеса. Желаем сделать правильный выбор!