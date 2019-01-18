На сегодняшний день большое распространение получили различные транспортные услуги. Автотранспортом пользуются, чтобы перевозить людей или различные грузы. Но при выполнении подобных работ возникаем множество технических вопросов, которые требуют решения. Среди которых учёт рабочего времени, учёт расходуемого топлива, контроль маршрута движения автомобиля и множество других. От их успешного решения зависит планирование работ и доходность всего предприятия. В этом сможет помочь техническое решение на базе систем позиционирования ГЛОНАСС и GPS.

Работа системы спутниковой навигации основана на возможности точного определения местоположения устройства, подключенного к системе навигации. Использование таких технических возможностей, совмещённых с электронной картой и датчиками автомобиля, позволяют получить массу данных о маршруте автомобиля. На основании этого и строится система мониторинга. Мониторинг транспорта позволяет получить точные данные об автомобиле и выдать всё это в удобном и простом виде. Использование системы мониторинга, основанной на системе спутниковой навигации, имеет очень много достоинств.

• Можно получить данные о маршруте, по которому двигался транспорт, привязанному ко времени. Это крайне полезно в ситуациях, когда требуется проследить движение автомобиля, например, для грузовых автомобилей, выполняющих транспортировку груза, если автомобиль должен двигаться по расписанию. При этом можно в реальном времени отследить непредвиденные остановки и отклонения от маршрута.

• Благодаря такой системе можно решить проблему с планированием и оптимизацией маршрутов движения, чтобы затратить как можно меньше времени на выполнение какой-либо работы.

• К такой системе можно привязать датчик уровня топлива. Благодаря использованию соответствующего программного обеспечения можно привязать все данные к карте, и при необходимости отследить место и время заправки, объём заправленного топлива, фактический объём израсходованного топлива.

• Используя устанавливаемые на автомобиль дополнительные устройства, можно контролировать безопасность транспортного средства: отслеживать его местоположения при угоне и при необходимости блокировать основные узлы автомобиля удалённо. Использование подобного комплекса даёт возможность решить массу проблем, возникающих при организации транспортных услуг.