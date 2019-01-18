В строительном сегменте обязательным элементом является бетон. Для возведения зданий используют различные виды бетона в зависимости строительных стандартов.

Одним из наиболее прочных и устойчивых износу является бетон на граните, приобрести который можно непосредственно на официальном сайте производителя. Бетонный завод СП 80 реализует бетон, в состав которого входит гранитный щебень. Цена строительного материала зависит от времени года, а также марки и класса бетонной смеси. Например, цена рассматриваемого раствора в летний период марки М 100 обойдется приблизительно в 4000 руб. за кубический метр. Если же для строительства использовать гранитный бетон марки М 400, то его цена будет приблизительно на 1400 руб дороже.

Где используется гранитный бетон?

Обычно речь идёт об инженерных сооружениях и зданиях, к прочности которых выдвигаются особые требования. Такие конструкции способны выдерживать максимальные нагрузки. В каждом конкретном случае для приготовления раствора используется определенный размер фракций. Обычно рассматриваемый материал применяется для строительства взлетных полос, монолитных зданий, мостов, сооружений особого назначения и т.д..

Достаточно часто гранитный бетон с крупной фракцией применяется для создания монолитных конструкций, предназначенных для захоронения радиоактивных и других веществ. Раствор, приготовленный со средней фракции щебня широко используется в строительном сегменте для возведения гражданских и промышленных объектов. Материал отличается улучшенными техническими параметрами:

высокой прочностью;

устойчивостью к износу;

устойчивостью к морозу, перепадам температур;

влагоустойчивостью.

О компании-производителе

Купить бетон на гранитном щебне можно непосредственно на сайте производственного предприятия Бетонный завод СП-80. Предприятие производит более 60 кубических метров бетона в час. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются круглосуточно. Весь товарный бетон завода сертифицирован.

Производство товарного бетона осуществляется на современном оборудовании итальянских компаний. Это гарантирует максимально точную дозировку и безупречное качество товара. Вся продукция проходит многоуровневый контроль и соответствует всем необходимым требованиям. Предприятие осуществляет доставку товарного бетона в строго установленные сроки. Доставка осуществляется по Тамбовской области. Подробную информацию можно получить непосредственно на сайте бетонного завода.