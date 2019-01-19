Варианты дизайнов домов из клееного бруса

Заказать строительство дома из клееного бруса — это один из простейших способов обзавестись собственным жильем по доступной цене. При этом необходимо ответственно подойти к выбору строительной организации.

Профессиональные услуги по возведению домов из клееного бруса предлагает компания «ДДМ-СТРОЙ». Ознакомиться с ценами и проектами домов из клееного бруса можно непосредственно на странице https://www.ddm-stroy.ru/projects/houses/. Преимуществом сотрудничества с компанией является то, что «ДДМ-СТРОЙ» является также производителем строительного материала. Клиентам гарантируются профессиональное обслуживание, доступные цены и качественные дома, возведенные в сжатые сроки.

Строительство домов из клееного бруса

Строительный материал изготавливается на предприятии, расположенном в городе Протвино Московской области. Заинтересованные лица могут посетить завод компании убедиться лично в использовании инновационных технологий.

При возведении домов применяется клей, в составе которого присутствует полиизоцианат. Несмотря на распространенное мнение, это вещество не является токсичным и полностью безопасно для здоровья окружающих. Производственная компания использует в процессе строительства клеевой состав японского производителя Oshika Pi Bond. Это вещество полностью экологично и сертифицировано контролирующими органами. На все дома предоставляется гарантия сроком 36 месяцев.

Каждый дом, который возводится профессиональными специалистами компании, соответствует всем стандартам экологичности, безопасности. Клиентам гарантируется индивидуальный подход и профессиональное обслуживание. Строительные работы осуществляются профильными специалистами, которые обладают многолетним опытом. На сайте компании можно ознакомиться с готовыми каталогами домов из клееного бруса. Площадь здания может варьироваться от 50 до 500 квадратных метров. Здесь отображается информация о стоимости зданий, подробное описание планировки и т.д. В каталоге представлены различные сооружение, например дачные дома. Здесь же можно выбрать огромный коттедж для круглогодичного проживания.

Возведение домов из клееного бруса предусмотрено по проектам, представленным непосредственно на сайте строительной компании. Потенциальные клиенты также могут воспользоваться собственными проектами. Подробную информацию можно получить непосредственно на официональном сайте www.ddm-stroy.ru строительной компании ДДМ.