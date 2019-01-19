Компания «Текато» — это промышленный комплекс, который расположен в городе Щёлково. На данный момент его площадь составляет более 2,5 га.

Объем реализации цветных смесей 3 торговых марок с 1 ноября 2017 года по 28 октября 2018 года составил 30837775 кг. Конференция: Цветные кладочные смеси №1 позволит заинтересованным лицам подробно ознакомиться с деятельностью компании «Текато».

Торгово-производственная компания «Текато»

Предприятие состоит из промышленного комплекса и цеха по производству сухих смесей. Компания реализует свою продукцию под тремя торговыми марками:

1. Promix;

2. Perel;

3. Prime.

Все товары изготавливаются на современном европейском оборудовании, проходят многоуровневый контроль и отличаются безупречным качеством. Собственная лаборатория осуществляет тестирование, изучение строительного материала и вносит соответствующие коррективы, позволяющие выпускать на рынок инновационную и конкурентоспособную продукцию.

Каталог строительных смесей

В ассортименте представлены цветные затирочные и кладочные смеси. Покупатели смогут приобрести штукатурки, гидроизоляцию, гидрофобизаторы, краски, противоморозные добавки, фактурные материалы, очистители фасадов, плиточный клей. Также под торговой маркой Perel реализуются системы утепления фасадов, декоративная штукатурка, плиточный и монтажный клей, тёплый кладочный раствор и цветные затирочные смеси.

Не менее большой ассортимент продукции выпускается под торговой маркой Prime. Заинтересованным лицам представлены монтажные клеевые смеси, камень и плитки.

Под отдельной торговой маркой ФормаМикс реализуется строительный инструмент. Важно подчеркнуть, что покупателям представлены запатентованные разработки промышленного предприятия. В каталоге доступны пистолеты, клип боксы, фармаликс для блоков и кирпича. В ассортименте доступны стандартные и универсальные комплекты, предназначенные для монтажа керамических блоков, облицовочного материала разного формата. Строительный инструмент позволяет регулировать высоту и ширину кирпича в зависимости от вида работ.

Также на сайте компании можно приобрести термоблок керамический разных размеров. В ассортименте доступен крупноформатный керамический блок для возведения однослойных стен, заполнения проемов и т.д. Подробную информацию можно получить непосредственно на официальном сайте производственного предприятия.