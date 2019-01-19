В последние годы появилось немало строительных материалов, используемых для отделки интерьера и экстерьера. Одним из таких материала является термоясень, прочный, красивый и надежный материал.

Характерной особенностью рассматриваемого материала выступает простота обработки, отсутствие смол. Термоясень широко используется для изготовления паркета, а также в мебельном сегменте. Например, крупные мебельные предприятия Европы применяют для изготовления своих изделий американский термоясень. Этот материал отлично зарекомендовал себя при эксплуатации в помещениях, обладающих повышенным уровнем влажности. Необходимо отметить, что во многих современных отелях этот материал используют вместо керамической плитки.

Каталог термоясеня представлен непосредственно на сайте официального производителя — компания «Стандарт Термодерево». Предприятие в течение многих лет занимается изготовлением строительного материала из качественного сырья. В качестве заготовок применяются древесина, произрастающая в южных и центральных районах России. Вся продукция является экологически чистой и проходит многоуровневый контроль качества.

Из чего изготавливается термоясень? Характерные особенности и преимущества материала

Для изготовления применяется массив ясеня. Высокие эксплуатационные характеристики достигаются благодаря высокотемпературной сушке, которая происходит при температуре около 170 градусов. При этом уровень влажности снижается приблизительно до 3%. Благодаря этому материал не деформируется во влажной среде и может эксплуатироваться как для внешних, так и внутренних работ. В среднем, срок эксплуатации термоясеня при наружных работах составляет 30 лет. Особенности материала:

однородный цвет;

максимальная плотность, сопоставима с дубом;

высокие эксплуатационные параметры;

широкий спектр применения.

Материал обладает высокой устойчивостью к ударным нагрузкам, легко поддается машинной обработке. Также не возникают сложности при монтаже. Для крепления термоясеня можно использовать клеевые составы, шурупы и гвозди.

В каталоге https://standartrus.ru/termojasen/ можно ознакомиться с техническими характеристиками термоясеня. В ассортименте представлена обшивочная, палубная террасная доска, брусок, планкен и другие строительные материалы.

Вся продукция производственной компании предназначена для отделочных работ, создания интерьера, формирования оградительных и других конструкций. Подробную информацию можно получить непосредственно на сайте производителя.